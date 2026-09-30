Investigaban hurtos en camionetas y detuvieron a un prófugo paraguayo condenado por narcotráfico

Un hombre de 53 años que era buscado por la Justicia Federal fue detenido durante un allanamiento en Sáenz Peña. El operativo se realizó por la sustracción de dinero y un arma de tres vehículos en Tres Isletas. También aprehendieron al principal sospechoso de esos hechos.

Una investigación por hurtos en tres camionetas estacionadas en un salón de eventos de Tres Isletas derivó este miércoles en la detención de un hombre que, según informó la Policía, estaba prófugo desde hacía nueve meses y había sido condenado a nueve años de prisión por narcotráfico .

El hallazgo se produjo durante uno de los dos allanamientos realizados en el barrio Matadero de Presidencia Roque Sáenz Peña , entre las 8 y las 12.20. Allí también fue aprehendido un hombre de 30 años investigado por los hurtos y se secuestró un automóvil que habría sido utilizado en esos hechos.

Los hurtos que originaron la investigación

La causa comenzó a partir de las denuncias por la sustracción de dinero en efectivo, dólares y un arma de fuego del interior de tres camionetas que estaban en el predio del salón de eventos MIX , ubicado en el acceso principal de Tres Isletas.

Los investigadores sospechan que los autores pudieron haber utilizado inhibidores de señales u otros dispositivos similares para acceder a los vehículos. Ese mecanismo forma parte de la hipótesis policial.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar un Volkswagen Golf blanco con techo negro , presuntamente vinculado con los hechos. Según el parte, los investigadores también detectaron su paso hacia Corrientes y relevaron imágenes en Las Garcitas, La Escondida, Makallé y Resistencia para reconstruir su recorrido.

El prófugo detenido

Con los elementos reunidos, se solicitaron los allanamientos en el marco de la causa por supuesto hurto , a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero , del Equipo Fiscal N.º 2. Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías Luis Alberto Kubicek .

Dos aprehendidos y un automóvil secuestrado

En el primer domicilio, los agentes aprehendieron a A. F. P. R., de 30 años , y secuestraron el Volkswagen Golf , tres teléfonos celulares, una gorra y un par de zapatillas, considerados de interés para la investigación.

En la segunda vivienda, correspondiente a una mujer de 28 años, se incautó otro teléfono celular. El parte policial no informó el recupero del dinero ni del arma sustraída.

Durante el primer procedimiento, los efectivos identificaron además a G. C. M., un ciudadano paraguayo de 53 años . Al consultar sus datos en el sistema de pedidos de captura, detectaron que tenía una orden de detención vigente con intervención del Tribunal Oral Federal de Corrientes .

De acuerdo con la información difundida por la Policía, el hombre había integrado una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el Mercado Central de Buenos Aires y tenía ramificaciones en Corrientes. La fuerza indicó que había recibido una condena de nueve años de prisión mediante un juicio abreviado y llevaba nueve meses prófugo .

Allanamiento

Tras la consulta con la secretaría del tribunal, se dispuso su aprehensión y alojamiento en una unidad penitenciaria federal. El informe no le atribuye participación en los hurtos de las camionetas.

Qué dijo el jefe de la Policía

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero , celebró el procedimiento: “Excelente golpe de Investigaciones S. Peña. Un narco paraguayo estaba refugiado con el colombiano Rocancio, otro narco local” . Aunque Romero identificó al otro aprehendido como colombiano y lo vinculó con el narcotráfico, el parte policial lo registra como argentino e informa su aprehensión en la causa por los hurtos , sin detallar una imputación por drogas.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli , con colaboración de sus pares de Sáenz Peña y la supervisión del director general de Investigaciones, Rolando Daniel Sosa .