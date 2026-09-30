La última noche de Luz Herrera: la reconstrucción fiscal, las mentiras y detalles de la coartada

Antenas telefónicas, una camioneta, llamadas de madrugada, el celular de la joven y una extraña publicación que la ubicaba en Rosario forman parte de la acusación. Libertad accedió al requerimiento que reconstruye qué cree la Fiscalía que ocurrió entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2023.

¿Qué pasó con María Luz Herrera Leaño? A casi tres años de su desaparición y sin que su cuerpo haya sido encontrado, el Ministerio Público Fiscal plasmó de manera integral la secuencia con la que sostiene que la joven fue asesinada durante la madrugada del 1 de octubre de 2023 en Sáenz Peña.

Libertad accedió al requerimiento de elevación a juicio, un documento de 118 páginas en el que los fiscales Gustavo Valero y Andrea Bastos reconstruyen las últimas horas conocidas de María Luz y exponen los indicios con los que acusan a Darío Ezequiel Godoy Florentín, su entonces pareja, como autor del femicidio, y a su padre Darío Ismael Godoy Ojeda como partícipe primario.

La propia Fiscalía reconoce una limitación central: no sabe cómo fue asesinada María Luz ni dónde está su cuerpo. Su hipótesis surge de la concatenación de elementos telefónicos, digitales, testimoniales y materiales.

El 29 de septiembre: el encuentro con el padre y una noche en un hotel

La reconstrucción comienza a tomar fuerza el 29 de septiembre de 2023. Ese día, Godoy Ojeda llegó al departamento que alquilaba su hijo en Sáenz Peña y encontró allí a María Luz. La Fiscalía sostiene que la convivencia entre ambos jóvenes era conocida y que la situación generó cuestionamientos familiares.

Tras ese encuentro, María Luz y Godoy Florentín salieron del departamento y terminaron alojándose esa noche en el Hotel Luz. El registro del establecimiento confirmó que el 29 de septiembre una persona identificada como Luz Herrera se hospedó allí y que el pago fue realizado mediante Mercado Pago.

Para la Fiscalía, el 30 de septiembre se convirtió en una fecha decisiva: es el último día en el que se pudo ubicar a María Luz con vida mediante registros y testimonios.

Ese mismo día, Godoy Florentín fue hasta Villa Ángela y regresó a Sáenz Peña con la camioneta Toyota Hilux de su padre. Según su versión, la necesitaba para trasladar pertenencias de María Luz y también había hablado de reunirse con amigos para practicar tiro al blanco. La acusación interpreta ese movimiento de otra manera.

La última llamada y tres comunicaciones con su padre

Los registros telefónicos indican que la noche del 30 de septiembre, a las 21:15, desde el teléfono utilizado por María Luz se realizó una llamada a una pizzería. Tres minutos después, Godoy Florentín llamó al mismo comercio.

Las antenas ubicaron esas comunicaciones en inmediaciones del departamento donde ambos convivían.

Ya durante la madrugada del 1 de octubre, entre las 00:32 y las 00:33, el joven mantuvo tres comunicaciones con su padre. La última se extendió durante más de ocho minutos. La línea utilizada por María Luz registró su última conexión móvil a las 5:07 del 1 de octubre.

Después de ese momento, según la investigación, no volvió a registrarse actividad atribuible personalmente a la joven.

Un movimiento de madrugada que llamó la atención de los investigadores

Uno de los indicios centrales aparece en el análisis de las antenas del teléfono de Godoy Florentín. La Fiscalía sostiene que, durante la madrugada del 1 de octubre, el aparato se desplazó desde la zona del departamento hacia el sector de Ruta Nacional 95 y calle 51, para posteriormente regresar al área del domicilio.

Para los investigadores, ese comportamiento resultó inusual respecto de los movimientos habituales de la línea telefónica. El requerimiento concluye que ese recorrido forma parte de los indicios que permiten ubicar en esa franja horaria el hecho investigado.

La hipótesis fiscal es que durante esa madrugada Godoy Florentín dio muerte a María Luz y posteriormente se deshizo del cuerpo utilizando la Hilux de su padre. Sin embargo, el documento vuelve a dejar claro que la modalidad de muerte y el lugar donde habría sido llevado el cuerpo permanecen desconocidos.

La publicación que decía que María Luz estaba en Rosario

Otro elemento que adquiere especial relevancia es una publicación realizada desde la cuenta de María Luz. El contenido mostraba una imagen acompañada de un mensaje de despedida y una ubicación que indicaba el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Pero para la Fiscalía existe un problema: los datos de las antenas telefónicas no ubican ni a María Luz ni a los imputados en Rosario en ese momento.

El análisis tecnológico determinó además que la publicación estuvo vinculada al Samsung Galaxy A02 que utilizaba María Luz. Para la acusación, alguien manipuló el teléfono y las redes sociales de la joven después de su desaparición con el objetivo de instalar la idea de que se había marchado.

Ese mismo aparato terminaría aportando otro de los indicios más comprometedores de la investigación: el celular fue encontrado posteriormente en poder del padre del principal acusado.

El requerimiento sostiene que ese teléfono pertenecía a María Luz y había pasado a utilizar una línea vinculada a Godoy Ojeda.

Los detenidos por el presunto femicidio de María Luz Herrera Leaño

La ropa, el lavarropas y Nay

Cuando el 21 de octubre de 2023 se allanó el departamento de Godoy Florentín, los investigadores encontraron prendas pertenecientes a María Luz mojadas y detrás del inodoro, ropa dentro de un secarropas y un lavarropas que contenía prendas y agua con gusanos.

En la vivienda también estaba Nay, el gato de María Luz, al que su familia describía como inseparable de ella.

Godoy Florentín afirmó que se trataba de un animal callejero, pero fotografías aportadas por la familia permitieron identificarlo como el gato de la joven. Posteriormente fue entregado a su madre.

La presencia del animal y de las pertenencias personales dentro del departamento se incorporó al conjunto de indicios con los que la Fiscalía descarta la hipótesis de una partida voluntaria.

El cuerpo nunca apareció

A pesar de allanamientos, peritajes, análisis telefónicos, búsquedas en organismos públicos y privados y reconstrucciones digitales, María Luz nunca fue encontrada.

Ese es precisamente uno de los aspectos particulares de la acusación: el Ministerio Público sostiene que existe evidencia indiciaria suficiente para llevar el caso a juicio aunque no haya cuerpo, escena determinada del crimen ni mecanismo de muerte establecido.

Para los fiscales, los indicios “concatenados entre sí” alcanzan en esta etapa para sostener que Godoy Florentín fue el autor del homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio, mientras que su padre habría colaborado de manera consciente y debe responder como partícipe primario.

Los dos imputados niegan esa teoría. Godoy Florentín sostuvo durante la causa que María Luz se fue del departamento por decisión propia y llegó a afirmar ante los investigadores: “ella no está muerta”.

Será ahora el juicio el ámbito en el que la acusación deberá probar su reconstrucción y las defensas podrán controvertir cada uno de esos indicios.