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El rápido accionar de Gendarmería permitió localizar a una mujer que pedía ayuda en redes sociales

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Tras una denuncia recibida a la línea 145, en la provincia de Neuquén, los funcionarios fueron los encargados de realizar las investigaciones y luego analizaron las publicaciones de la víctima.

Hoy, en horas de la madrugada, la ciudadana fue geolocalizada en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto e inmediatamente resguardada.

Estuvo con acompañamiento sanitario y posteriormente entregada a su madre.

Todo inició a las 23:50 de ayer, cuando los funcionarios de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén” analizaron unas publicaciones que había realizado una mujer por redes sociales pidiendo ayuda y tras llevar a cabo tareas de campo sobre una denuncia, proveniente de la provincia de Neuquén, recibida a la línea 145.

En horas de la madrugada de hoy, en Córdoba, los efectivos del Escuadrón “Santa Catalina” desplegaron un operativo en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto e identificaron a la presunta víctima.

En el lugar, los gendarmes brindaron contención y acompañamiento a la mujer mayor de edad, quien manifestó que se encontraba viajando desde Neuquén hacia Santiago del Estero.

 

 

De la comunicación con la Unidad Fiscal de Neuquén, la mujer permaneció en observación médica, para controlar su estado de salud, y fue resguardada en la Unidad de Gendarmería Nacional hasta que se presentará la madre. A las 11:30 de hoy, la ciudadana se reunió con sus familiares y los uniformados labraron las actuaciones realizadas.

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