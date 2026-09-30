El rápido accionar de Gendarmería permitió localizar a una mujer que pedía ayuda en redes sociales

Tras una denuncia recibida a la línea 145, en la provincia de Neuquén, los funcionarios fueron los encargados de realizar las investigaciones y luego analizaron las publicaciones de la víctima.

Hoy, en horas de la madrugada, la ciudadana fue geolocalizada en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto e inmediatamente resguardada.

Estuvo con acompañamiento sanitario y posteriormente entregada a su madre.