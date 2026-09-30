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El juez Del Río estará al frente del control y la fiscalización de las elecciones 2027

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Es lo que determinó el sorteo de los integrantes del STJ para integrar el Tribunal Electoral del Chaco para el período 2026-2028; Grillo lo subroga.


En el Superior Tribunal de Justicia se realizó hoy martes el sorteo de miembros titulares y subrogantes del Tribunal Electoral del Chaco para el período comprendido entre el 15 de octubre de 2026 y el 15 de octubre de 2028.

El organismo será presidido por el juez Víctor Del Río, quien de esta manera estará al frente del control y la fiscalización de las elecciones 2027 en las que la provincia elegirá gobernador, vice, intendentes en los 70 municipios y 16 diputados provinciales.

El STJ informó que la subrogancia de la presidencia quedó a cargo de su par Iride Grillo.

Por la magistratura resultaron sorteados Andrés Martín Salgado como titular y Sergio Andrés Bosch como subrogante. Por los ministerios públicos fueron designadas María Gabriela Rosello Brajovich, defensora oficial, como titular, y Silvia Elisabeth Mastori, asesora de niñas, niños y adolescentes, como subrogante. Como procurador fiscal fue elegido Jorge Cáceres Olivera, titular, y María Noel Benítez, fiscal, subrogante. La designación rige por dos años, según lo establecido.

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