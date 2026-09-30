Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Nole venció a Nuno Borges en dos sets, sumó un 30-0 en el ATP 500 de Beijing y celebró por primera vez desde Wimbledon. Sin embargo, volvió a protagonizar un suceso que encendió alarmas

Fue apenas una escena al pasar que quedó diluida por su vuelta al triunfo. Novak Djokovic tapó su cabeza con la toalla y evidenció algunos gestos de agotamiento. “En el segundo set, cuando él empezó a jugar mejor, tuve algunos problemas físicos para mantenerme en forma”, reconoció luego del partido. Los flashes se los llevó su victoria por 6-3 y 7-6 para celebrar por primera vez en tres meses en el circuito.

Nole dejó en el camino al portugués de 29 años (49° del ranking) en la primera ronda del ATP 500 de Beijing para firmar un impoluto 30-0 en este torneo: fue campeón en las seis veces previas que jugó en China, aunque llevaba once años sin presentarse. Su realidad hoy es distinta: venía de perder en los debuts del Masters 1000 de Cincinnati y del US Open contra los argentinos Thiago Tirante y Mariano Navone, respectivamente.

Su última celebración en el circuito había sido 85 días atrás, casi tres meses: superó al canadiense Felix Auger-Aliassime para disputar las semifinales de Wimbledon, donde fue eliminado por Jannik Sinner en sets corridos. Nada llamaría la atención de estas estadísticas para el ex N°1 del mundo de 39 años, que todavía sigue vigente y ocupa el puesto 11 del ranking ATP hoy en día. Sin embargo, él mismo reconoció que está peleando con algunas cuestiones de salud que lo tienen a maltraer.

“En el segundo set, cuando él empezó a jugar mejor, tuve algunos problemas físicos para mantenerme en forma”, dijo Nole (Foto: Reuters/Tingshu Wang) “En el segundo set, cuando él empezó a jugar mejor, tuve algunos problemas físicos para mantenerme en forma”, dijo Nole (Foto: Reuters/Tingshu Wang)

Es por eso que su gesto, sutil, durante el debut en Beijing volvió a sembrar preguntas sobre su situación física. “No fue un partido agradable para mí. Así me sentí. No es la primera vez, supongo que no será la última, pero así son las cosas. Es simplemente un problema de salud que tengo. Me ha estado molestando durante los últimos años. Tengo muchos problemas, especialmente cuando hay mucha humedad y calor”, había advertido tras su caída contra Tirante. “Fue una sensación horrible para mí en la pista. Es algo que, desafortunadamente, he estado arrastrando prácticamente en cada partido este año. Vómitos, hay un problema serio ahí… Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a colapsar, con calambres y dolor”, reconoció luego de la eliminación ante Navone.

A casi un mes de aquella última aparición en el US Open, Djokovic otra vez volvió a mostrarse conflictuado en el campo más allá de celebrar la victoria. Las imágenes de su incomodidad en cancha tuvieron también un correlato claro: pidió atención médica cuando perdía 3-2 en el segundo set. El especialista lo ayudó ante un dolor en la zona costal. Saltó de nuevo a la cancha y se llevó 40-0 ese game.

Fue su primera victoria desde Wimbledon (Foto: Reuters/Tingshu Wang) Fue su primera victoria desde Wimbledon (Foto: Reuters/Tingshu Wang)

Las luces de alerta volvieron a aparecer por sus gestos en el banco, con la toalla sobre la cabeza, con el segundo set 4-5 en contra. Sin embargo, se recuperó otra vez de manera fenomenal, puso las cosas 5-5 con un 40-15 y peleó mano a mano hasta triunfar por tie break 7-2. Fue su victoria 1178 en un circuito que ya lo vio ganar 101 títulos. Nole, a pesar de las dolencias, sigue dando pasos con 39 años, 4 meses y 8 días.

Firmó un 30-0 en el ATP 500 de China (Foto: Reuters/Tingshu Wang) Firmó un 30-0 en el ATP 500 de China (Foto: Reuters/Tingshu Wang)

“Creo que el saque. El saque fue realmente bueno durante la mayor parte del partido. Cuando sacaba, dominaba mis juegos de servicio y los ganaba con bastante comodidad, lo cual me ayudaba; conseguir esos altos porcentajes de primer servicio facilita las cosas, al menos en mis juegos de servicio. Jugué un gran tie-break para cerrar el partido en dos, así que estoy muy contento con eso”, explicó Djokovic sobre las claves de su victoria. “La forma en que me tratan, el apoyo que me brindan, me hace sentir como en casa. Sinceramente, no esperaba un estadio tan lleno para el primer partido, con 15.000 personas. A mi edad, después de tantos partidos en mi vida, todavía me sorprende gratamente, así que haré todo lo posible por devolver el cariño y la pasión que me han demostrado en este torneo”, agregó.

El máximo ganador en la historia del torneo chino ahora buscará seguir escribiendo hazañas aunque su físico sea un escollo extra: enfrentará en segunda ronda al local Bu Yunchaokete, que aparece 104° del ranking mundial a los 24 años y recibió un wild card para el cuadro principal del torneo que hizo valer con una victoria sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-2, 5-7 y 6-4) en el estreno.

A la espera de que salten a la cancha Sebastián Báez (ante el local Shang Juncheng), Francisco Cerúndolo (contra Aleksandr Búblik) y Mariano Navone (vs. Álex de Miñaur), el tenis argentino ya vio también la caída de Tirante ante el alemán Jan-Lennard Struff (6-1 y 6-4) en el debut.