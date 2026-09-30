Connect with us

Hi, what are you looking for?

POLICIALES

Misiones: Incautan más de 1.540 kilos de marihuana trasladados sobre muebles

Published

Sobre la Ruta Provincial N°1, los gendarmes con ayuda del can “León” impidieron que el conductor de un camión ingresara 1.544 kilos 54 gramos de cannabis sativa al territorio argentino. Tras descubrir la carga, llevada sobre 1.013 cajas de madera, el involucrado quedó detenido.

Asimismo, en la localidad de Puerto Piray, el personal de la Fuerza observó que un grupo de personas trasladaban bultos desde la rivera del Río Paraná hacia un trillo de un monte lindante, los cuales fueron descartados cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los uniformados. En este operativo se secuestró un total de 244 kilos 400 gramos de cogollos de marihuana.

En la localidad misionera de San José, los efectivos de la Sección Reforzada “San José” y Grupo “Apóstoles”, dependientes del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”, se encontraban desplegados sobre la Ruta Provincial N°1.

En el kilómetro 1 de esa ruta, los funcionarios detuvieron la marcha de un camión con semirremolque conducido por un hombre mayor edad, que provenía del municipio de Dionisio Cerqueira (Brasil) y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Al momento del control, el ciudadano presentó un remito por el transporte de muebles procedentes del país vecino, por lo que los gendarmes continuaron con el registro con el can detector de narcóticos “León”, el cual reaccionó exaltadamente cuando pasó por el semirremolque del camión.

Luego de esa alerta, la zona fue sometida al escáner móvil y se observó imágenes de cuerpos extraños dentro del acoplado. 

Se procedió a requisar la carga y se constató la existencia de paquetes de grandes dimensiones, que eran llevados sobre 1.013 cajas de madera.

Al abrir los bultos, los efectivos extrajeron del interior 2.035 panes rectangulares y amorfos, que emanaban un fuerte olor a marihuana. Tras las pruebas de campo Narcotest, se decomisó un total de 1.544 kilos 054 gramos de cannabis sativa. Mientras que el conductor del rodado quedó detenido.

En otro procedimiento, llevado a cabo en la localidad misionera de Puerto Piray, una patrulla motorizada del Escuadrón 10 “Eldorado” divisó que un grupo de personas trasladaban bultos desde el Río Paraná hacia un trillo que adentraba a un monte lindante, por lo que dieron la voz de alto en nombre de la Institución. Ante ello, los ciudadanos arrojaron la carga y escaparon por la espesura del lugar.

Inmediatamente, los funcionarios realizaron un rastrille por la zona y hallaron 11 bultos que contenían una sustancia vegetal, constatando la existencia de 244 kilos 400 gramos de cogollos de marihuana.

Intervinieron las Fiscalías Federales de Posadas y Eldorado, que orientaron el decomiso de la totalidad del estupefaciente, el rodado, dos celulares y divisas.! 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

BRUJERIA? Marcela Pagano reveló que en la Quinta de Olivos usaban un «freezer» para hacer un ritual con nombres y apellidos

La diputada nacional afirma que congelaban nombres de personas que no quería Karina Milei, secretaria general de presidencia Desde hace algunos días, la diputada...

3 días ago

Politica

El Sindicato de Trabajadores Viales apuntó contra el Gobierno por el estado de las rutas nacionales: «Ruticidio»

Desde el gremio advierten que el Ejecutivo quiere justificar la privatización sin usar los fondos que mantiene retenidos La inversión del Gobierno en rutas...

4 días ago

NOTICIAS

Tragedia en Ruta 16: dos hermanas murieron y una niña de 4 años fue derivada en grave estado a Resistencia

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 153, en jurisdicción de Quitilipi. Las dos jóvenes fallecidas viajaban...

3 días ago

Politica

El impacto del Papa Francisco en la lucha contra el cambio climático y la protección de la Amazonía desde 2015

El legado del papa Francisco en la lucha contra el cambio climático y la protección de la Amazonía ha dejado una marca indeleble en...

3 días ago