Misiones: Incautan más de 1.540 kilos de marihuana trasladados sobre muebles

En la localidad misionera de San José, los efectivos de la Sección Reforzada “San José” y Grupo “Apóstoles”, dependientes del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”, se encontraban desplegados sobre la Ruta Provincial N°1.

En el kilómetro 1 de esa ruta, los funcionarios detuvieron la marcha de un camión con semirremolque conducido por un hombre mayor edad, que provenía del municipio de Dionisio Cerqueira (Brasil) y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Al momento del control, el ciudadano presentó un remito por el transporte de muebles procedentes del país vecino, por lo que los gendarmes continuaron con el registro con el can detector de narcóticos “León”, el cual reaccionó exaltadamente cuando pasó por el semirremolque del camión.

Luego de esa alerta, la zona fue sometida al escáner móvil y se observó imágenes de cuerpos extraños dentro del acoplado.

Se procedió a requisar la carga y se constató la existencia de paquetes de grandes dimensiones, que eran llevados sobre 1.013 cajas de madera.

Al abrir los bultos, los efectivos extrajeron del interior 2.035 panes rectangulares y amorfos, que emanaban un fuerte olor a marihuana. Tras las pruebas de campo Narcotest, se decomisó un total de 1.544 kilos 054 gramos de cannabis sativa. Mientras que el conductor del rodado quedó detenido.

En otro procedimiento, llevado a cabo en la localidad misionera de Puerto Piray, una patrulla motorizada del Escuadrón 10 “Eldorado” divisó que un grupo de personas trasladaban bultos desde el Río Paraná hacia un trillo que adentraba a un monte lindante, por lo que dieron la voz de alto en nombre de la Institución. Ante ello, los ciudadanos arrojaron la carga y escaparon por la espesura del lugar.

Inmediatamente, los funcionarios realizaron un rastrille por la zona y hallaron 11 bultos que contenían una sustancia vegetal, constatando la existencia de 244 kilos 400 gramos de cogollos de marihuana.

Intervinieron las Fiscalías Federales de Posadas y Eldorado, que orientaron el decomiso de la totalidad del estupefaciente, el rodado, dos celulares y divisas.!