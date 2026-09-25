Qué se sabe del acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Después de años de conflicto, Martín Redrado y Luciana Salazar llegaron a un acuerdo que puso fin a sus disputas judiciales. Sin embargo, tras conocerse el entendimiento comenzaron a circular distintas versiones sobre las condiciones que habría aceptado el economista, entre ellas una supuesta obligación de afrontar gastos de Matilda hasta que cumpliera 18 años y un desembolso cercano al millón de dólares.

Desde el entorno de Redrado salieron a desmentir esas versiones y aseguraron que ninguna de esas cifras forma parte del acuerdo. En diálogo con TN, la abogada del economista, Mariana Gallego, explicó que no podía brindar detalles debido al compromiso de confidencialidad firmado por las partes.

“No puedo hablar. Tengo confidencialidad”, señaló. Sin embargo, Gallego sí fue contundente al referirse a las versiones sobre el dinero que habría involucrado el acuerdo: “Los números que se tiraron son insólitos y falsos”.

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado llegó a su final (Foto: Instagram / martinredrado_ – salazarluli).

La letrada confirmó además que las partes lograron arribar a un entendimiento que permitió cerrar el conflicto: “Se arribó a un acuerdo que puso fin a todos los conflictos entre las partes”.

Qué se sabe del acuerdo entre Martín Redrado y Luciana Salazar

De acuerdo con la información publicada este viernes, el entendimiento alcanzado entre Redrado y Salazar permitió cerrar las disputas que mantenían desde hacía años. Desde el entorno del economista sostienen que el objetivo principal era terminar con el conflicto y evitar nuevos reclamos entre las partes.

En ese sentido, desmintieron específicamente dos de las versiones que circularon después de conocerse el acuerdo: que Redrado hubiera asumido una obligación económica hasta que Matilda cumpliera 18 años y que el entendimiento contemplara un pago cercano al millón de dólares.

Luciana Salazar celebró haber llegado a un acuerdo con Martín Redrado. (Foto: Instagram / salazarluli)

Si bien los términos económicos no fueron informados oficialmente, trascendió un supuesto pago que se realizaría en cuotas. Sin embargo, las partes acordaron mantener la confidencialidad sobre el contenido del documento, por lo que no se conocen públicamente los detalles de las obligaciones asumidas.

Desde el círculo de Redrado también cuestionaron las interpretaciones que presentaron el acuerdo como una victoria de una de las partes y remarcaron que el objetivo era poner punto final a una disputa que llevaba años.