La drástica decisión de la familia Stoessel después de que dieran a conocer los gastos de sus tarjetas

La familia Stoessel tomó una drástica decisión judicial después de que se dieran a conocer públicamente detalles vinculados con sus gastos y movimientos financieros. Según una medida cautelar a la que pudo acceder TN Show, la Justicia ordenó que se deje de exhibir y difundir información privada relacionada con sus tarjetas de crédito y débito.

La resolución dispone hacer lugar parcialmente a la medida autosatisfactiva solicitada. En ese marco, el fallo ordena que no se difunda información en cualquier programa televisivo o plataforma virtual.

La medida alcanza a la exhibición, lectura, transcripción, reproducción o difusión de resúmenes de tarjetas de crédito o débito, extractos bancarios, historiales de compras y pagos, deudas o créditos registrados en plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales.

La documentación judicial señala que la prohibición se aplica específicamente a información vinculada con Francisco Agustín Stoessel, Mariana Lucía Muzlera y Alejandro Stoessel, hermano, madre y papá de la artista respectivamente.

Además, la resolución establece que tampoco podrán difundirse los domicilios de entrega ni datos de localización de las personas mencionadas. El fallo también establece un apercibimiento en caso de incumplimiento de la medida cautelar.

Tini Stoessel se largó a llorar en pleno show y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

En medio de una etapa marcada por conflictos familiares, Tini Stoessel volvió a subirse a un escenario internacional y sorprendió a sus seguidores al mostrarse vulnerable durante su recital en Colombia.

La artista, que sigue adelante con su gira FUTTTURA, se animó a hablar abiertamente sobre el duelo que atraviesa y el proceso personal que está viviendo.

Tini Stoessel se sincera sobre su duelo y salud mental en Colombia (Foto: X / tinimanobal)

Durante el show del 18 de septiembre, la cantante se tomó unos minutos para dirigirse al público y, visiblemente emocionada, reconoció: “Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”.