Nazarena Vélez mostró lo grande que está su hijo Titi y la foto generó impacto en las redes

Nazarena Vélez celebró los 16 años de Thiago, el hijo que tuvo con el empresario Fabián Rodríguez, quien murió en marzo de 2014. En sus redes compartió algunas fotos de cuando era chico y al final mostró cómo luce en la actualidad.

“Cumple Titi. Mi bebé, no tan bebé. Sos luz hijo. Que hermoso es ser tu mamá y tenerte cerca. Que todo lo bueno te encuentre siempre. Te amo”, escribió junto a las imágenes. Varios usuarios quedaron impactados con el presente de Thiago, que creció en altura pero sigue conservando su cara de nene.

Fue en marzo de 2010 cuando Nazarena gritó a los cuatro vientos que estaba esperando un hijo. “Gracias por tener tanto respeto por mí, por bancarme en las buenas y en las malas. ¡Voy a tener un bebé! Y lo quiero compartir con ustedes antes que con nadie. Besos. Naza”, anunció en Facebook.

Nazarena Vélez junto a un pequeño Thiago. (Foto: Instagram / nazarenavelez)

Durante sus últimas entrevistas, Vélez describió al chico como muy amoroso, educado y compañero. Titi además es la gran debilidad de Gonzalo y Barbarita, sus hermanos mayores.

Thiago Rodríguez cumplió 16 años. (Foto: Instagram / nazarenavelez)

Los hijos de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez tiene tres hijos. Su primogénita es Barbie, a quien tuvo con Alejandro Pucheta. Años después, dio a luz a Gonzalo, que actualmente se desempeña como cantante de cumbia, al igual que su papá, Daniel Agostini.

Por último está Thiago, de su relación con Fabián Rodríguez, que se quito la vida en 2014 en las oficinas de Jaz Producciones.

“Le dijo a Barbie que dejaba a Thiago con la niñera. En ese momento Nazarena estaba en Miami, él había pasado todo el día con el nene en la casa y a la noche se iba. Yo la dejé a Barbie en su casa, me fui a lo de mi novia y me acosté a dormir. A la madrugada empecé a recibir los mensajes de mi hija contándome lo que había pasado”, sacó a la luz el papá de Bárbara hace algunos años.