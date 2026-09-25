La emoción de Caro Trippar al ver los resultados de su tratamiento contra el cáncer de mama: “No paro de llorar”

Caro Trippar vivió uno de los momentos más esperados desde que compartió su diagnóstico de cáncer de mama. La influencer publicó un video en el que le manifestó a sus seguidores la alegría y el alivio que sintió al enterarse de que el tratamiento está dando resultados favorables.

En un video que publicó en sus redes sociales, Caro no pudo contener el llanto al relatar lo que le comunicó su oncólogo en la última consulta: “Este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del oncólogo y… ¡Chicos, está funcionando el tratamiento! ¡Está funcionando!”.

Según detalló la influencer, los estudios recientes reflejaron cambios positivos tanto en el tumor principal como en otras áreas comprometidas. “No entienden el nivel de felicidad. Desde que pisé casa que no paro de llorar”, contó Caro, visiblemente emocionada.

Caro Trippar compartió cómo va su tratamiento (Foto: Instagram / carotrippar)

Explicó que el tumor en la mama se redujo y que también hubo mejoras en los ganglios. Además, recibió novedades alentadoras sobre las lesiones óseas: “Tenía partes blandas y, al parecer, algunas de esas partes se endurecieron un poquito”.

Cómo continuará su tratamiento

Caro Trippar remarcó que, aunque los resultados son alentadores, el proceso todavía sigue en marcha: “Esto igual recién arranca, pero contentos de que las pastillas que estoy tomando están haciendo su efecto, y la menopausia y todo el tratamiento hormonal que me hicieron. Mi cuerpo está respondiendo”.

Por ahora, los médicos decidieron mantener el mismo esquema de tratamiento, ya que está funcionando. “La idea es continuar con esto porque obviamente está funcionando”, señaló la influencer.

Caro Trippar tomó una drástica decisión en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama (Foto: Captura YouTube / Caro Trippar)

Más adelante, los profesionales evaluarán nuevas alternativas, entre ellas una posible mastectomía y radioterapia, según adelantó Caro. Por el momento, la noticia de que su cuerpo responde a la primera línea de medicación le permitió celebrar un avance clave en su lucha.