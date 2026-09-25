De Teté Coustarot a Beto Casella: qué famosos despidieron a Oscar González Oro

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro, a los 74 años, generó una profunda conmoción entre periodistas, conductores y figuras del espectáculo que compartieron con él distintos momentos de su extensa trayectoria.

Tras conocerse su fallecimiento en Punta del Este, varios de sus colegas lo despidieron públicamente y recordaron al hombre detrás de una de las voces más reconocidas de la radio argentina.

Teté Coustarot habló del costado más personal del periodista al aire de TN: “Yo compartí parte de mis comienzos en Radio 10 con él y toda una cantidad de experiencias de vida. Él era un gran anfitrión, le encantaba hacer asados, le encantaba que la gente coma y se sienta bien y te recibía en su casa, ponía velas, ponía toda una escenografía muy especial”.

Y agregó: “Era muy divertido porque siempre tenía anécdotas, cuentos, historias, reflexiones y esa risa que todos recordamos. Te diría que encontrarse con él era una especie de sube y baja. Nunca te ibas a aburrir”.

Uno de los primeros en expresar su dolor fue Eduardo Feinmann, quien le dedicó un breve pero sentido mensaje: “Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”.

En la misma línea, Nelson Castro repasó su trayectoria y destacó su “tremendo éxito”, su “impronta”, su “gran olfato, gran voz y vocación”. También recordó su pasión por la lectura, el amor por sus hijos y su intensa vida social.

Nelson Castro hizo el último reportaje a Oscar González Oro antes de su retiro (Foto: Radio Rivadavia)

Castro incluso mencionó el origen de una de las frases más asociadas al conductor: “Dale, gas”, que nació como un apodo para uno de sus operadores y terminó convirtiéndose en una marca de sus programas.

Beto Casella recordó una de sus últimas conversaciones con González Oro

Beto Casella compartió al aire de su programa en Rock & Pop una conversación reciente que había mantenido con el periodista. En ese intercambio, González Oro le había contado cómo se encontraba.

“Hola, amigo. Estoy bien, aunque la salud no me acompaña. Me cuesta trabajo caminar y mantener el equilibrio, el resto bien”, le había escrito.

Casella recordó así a un colega con quien compartió años de profesión y destacó la importancia de esos pequeños intercambios que adquieren otro significado después de una muerte.

Oscar González Oro estaba viviendo en Punta del Este (Foto: Instagram / oscar_gonzalezoro)

El homenaje que volvió a acercarlo al Martín Fierro

Entre los recuerdos que surgieron tras su muerte también apareció el de Luis Ventura, quien había protagonizado junto a González Oro uno de los últimos grandes reconocimientos de su carrera.

Ventura contó cómo logró que el conductor volviera a vincularse con los premios Martín Fierro y con APTRA. Para eso, viajó personalmente hasta Punta del Este para llevarlo a recibir una mención especial.

“Se llevó la distinción y la honorabilidad de ese privilegio de tener el bronce en la mano y disfrutarlo y agradecerlo. Ovación. Unánime”, recordó Ventura.

Después de ese reconocimiento, Ventura intentó convencerlo de regresar a los medios, pero González Oro fue contundente: “Me retiré”.

El mensaje de Fabián Doman para Oscar González Oro (Foto: Captura X)

Fabián Doman también despidió al conductor y sintetizó su importancia dentro del medio: “Murió Oscar González Oro a sus 74 años. El hombre más importante de la radio”.

A través de cada uno de estos mensajes apareció una imagen diferente de González Oro: el conductor que revolucionó la radio, el compañero de trabajo, el amigo, el anfitrión y también la voz que durante décadas acompañó las mañanas de millones de personas.

Su muerte dejó numerosas muestras de afecto entre quienes compartieron con él micrófonos y escenarios, pero también entre los oyentes que lo incorporaron a su rutina cotidiana.