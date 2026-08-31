Se conoció el primer mensaje de la mamá de Lionel Messi tras el retiro de su hijo de la Selección argentina

Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, Celia Cuccittini, mamá del capitán, dejó su primer mensaje. Además, otros familiares hicieron posteos en redes sociales.

“Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, expresó Celia en un mensaje que le mandó al periodista Adrián Pallares del programa “Intrusos” en América TV.

Además, contó una intimidad sobre lo que decía su esposo, Jorge Messi, que murió hace algunas semanas luego de atravesar una grave enfermedad. “El papá siempre decía: ‘¿qué voy a hacer cuando (Lionel) no juegue más?, y pasó todo junto, increíble”, manifestó la mujer.

Lionel Messi disputó seis mundiales con la Selección argentina (Foto: Reuters)

Otro de los familiares de Lionel que reaccionó fue Tomás Messi, hijo de su hermano Matías, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras al capitán.

(Foto: tomiimessi10/Instagram)

“Te amo campeón del mundo y bicampeón de América. Gracias por tanto. Perdón por tan poco”, escribió Tomás junto a una imagen de Messi, en un mensaje que reflejó el cariño y la admiración de la familia por la carrera del futbolista con la camiseta argentina.

Messi agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron en la Selección: “Me voy con orgullo y tranquilidad”

El capitán también dedicó un párrafo especial para su entorno más cercano y para quienes lo acompañaron a lo largo de este viaje en el predio de Ezeiza. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir”, añadió.

Respecto al legado obtenido, el rosarino se mostró en paz por haber alcanzado la cima del deporte. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino”, manifestó.