Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

El presidente de la FIFA le mandó un mensaje a Lionel Messi por su retiro de la Selección: “Tu carrera redefinió nuestro deporte”

Published

Gianni Infantino compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina. Su decisión motivó una ola de mensajes a nivel mundial, incluido el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”, escribió Infantino.

Y continuó: “Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”.

Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”, cerró.

El presidente de la FIFA, además, compartió una serie de fotos en la que se lo ve junto a Messi. En algunas, además, está el rosarino solo en distintos momentos destacados de su trayectoria con albiceleste.

Messi e Infantino, en la Copa América 2024 que ganó la Selección argentina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)
Messi e Infantino, en la Copa América 2024 que ganó la Selección argentina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Infantino atraviesa un momento complejo al frente de la FIFA luego de que varios apoyos le fueran retirados por su proyecto para privatizar el Mundial. El máximo dirigente del organismo decidió dar marcha atrás con la iniciativa, pero su figura quedó golpeada. Aún así, buscará la reelección en el cargo en 2027.

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina

En un emotivo posteo en sus redes sociales, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras casi dos décadas en donde rompió todos los récords. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, indicó el capitán albiceleste.

En su carta de despedida, el astro rosarino no ocultó el dolor que le provocó tomar la determinación: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, remarcó.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

Vargas : De Colonia Elisa a los mercados internacionales la oportunidad de cambiar la matriz productiva

Una capacitación para pequeños y medianos productores busca fortalecer la producción caprina y ovina, generar una cadena de valor y abrir nuevas oportunidades de...

4 días ago

POLICIALES

Persecución de película en Santa Fe: cuatro ladrones robaron un mercado, volcaron tras chocar con un patrullero y terminaron detenidos

El grupo, integrado por tres adultos y un menor de 13 años, fue detenido en Rosario luego de chocar contra patrulleros y un auto....

4 días ago

Politica

Capitanich destacó el valor estratégico del acuerdo Mercosur-EFTA para ampliar las oportunidades de la Argentina

El senador Jorge Capitanich participó este jueves como miembro informante del bloque justicialista en la aprobación de cinco tratados internacionales y destacó la importancia...

4 días ago

NOTICIAS

Según el Feng Shui, este es el mejor ritual energético para abrir las puertas de la abundancia y la prosperidad

Son tres elementos centrales para una práctica que busca cerrar una etapa y comenzar otra con objetivos renovados. Cerrar un ciclo y comenzar otro...

4 días ago