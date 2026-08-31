El presidente de la FIFA le mandó un mensaje a Lionel Messi por su retiro de la Selección: “Tu carrera redefinió nuestro deporte”

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina. Su decisión motivó una ola de mensajes a nivel mundial, incluido el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”, escribió Infantino.

Y continuó: “Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”.

“Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”, cerró.

El presidente de la FIFA, además, compartió una serie de fotos en la que se lo ve junto a Messi. En algunas, además, está el rosarino solo en distintos momentos destacados de su trayectoria con albiceleste.

Messi e Infantino, en la Copa América 2024 que ganó la Selección argentina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Infantino atraviesa un momento complejo al frente de la FIFA luego de que varios apoyos le fueran retirados por su proyecto para privatizar el Mundial. El máximo dirigente del organismo decidió dar marcha atrás con la iniciativa, pero su figura quedó golpeada. Aún así, buscará la reelección en el cargo en 2027.

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina

En un emotivo posteo en sus redes sociales, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras casi dos décadas en donde rompió todos los récords. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, indicó el capitán albiceleste.

En su carta de despedida, el astro rosarino no ocultó el dolor que le provocó tomar la determinación: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, remarcó.