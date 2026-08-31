Con una mención especial a sus hijos, Antonela Roccuzzo escribió una sentida carta por el retiro de Lionel Messi de la Selección

Antonela Roccuzzo emocionó a los fanáticos en las redes sociales con el posteo que le dedicó a Lionel Messi por su retiro de la Selección argentina. La rosarina hizo hincapié en la posibilidad que tuvieron sus tres hijos de ver a su papá compitiendo con la camiseta del conjunto nacional al más alto nivel e incluso siendo campeón del mundo.

La esposa del capitán se mostró muy emocionada: en su escrito no solo resaltó los buenos momentos, sino que puntualizó especialmente en los malos tramos y en la capacidad que mostró Lionel para sobreponerse.

“Tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, destacó.

Pero, sobre todas las cosas, se alegró por la posibilidad que tuvieron sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, de acompañar a su papá en partidos y torneos de tanta trascendencia.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos. (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Orgullosa, sostuvo: “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”.

La carta completa de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas.

Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo.

Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos.

Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito.