Savinho liquidó el partido y Tottenham goleó 5-1 al Charlton

Tottenham no dejó lugar para sorpresas y consiguió una contundente victoria por 5-1 ante Charlton. Los Spurs dominaron el encuentro, fueron superiores durante buena parte del desarrollo y terminaron cerrando una goleada que tuvo a Savinho como uno de los protagonistas.

Desde el comienzo, Tottenham asumió el protagonismo y se instaló en campo rival. El conjunto londinense manejó la pelota, encontró espacios y rápidamente comenzó a generar peligro frente a un Charlton que tuvo dificultades para contener la intensidad ofensiva de los Spurs.

La superioridad de Tottenham se reflejó en el marcador. El equipo local consiguió abrir la cuenta y, con el correr de los minutos, amplió la diferencia para encaminar una victoria que cada vez parecía más difícil de discutir.

Charlton intentó reaccionar y consiguió descontar, pero el golpe no alcanzó para cambiar la historia. Tottenham mantuvo el control y volvió a encontrar espacios ante una defensa que comenzaba a mostrar demasiadas grietas

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En el tramo decisivo apareció Savinho. El brasileño aprovechó una de las oportunidades generadas por su equipo y marcó un gol que terminó de liquidar el partido. El tanto significó un golpe definitivo para Charlton y le permitió a Tottenham jugar los minutos finales con absoluta tranquilidad.

Con el rival ya entregado, los Spurs siguieron atacando y terminaron de completar el contundente 5-1. La goleada reflejó la diferencia futbolística entre ambos equipos y dejó una imagen de autoridad por parte del conjunto londinense.

Tottenham cerró así una actuación convincente, con contundencia ofensiva y una amplia superioridad. Charlton, en cambio, sufrió durante prácticamente todo el partido y nunca encontró respuestas para frenar a un rival que terminó goleando sin problemas.

Savinho puso el golpe definitivo y Tottenham se dio un festín: 5-1 ante Charlton y una goleada que dejó poco lugar para la discusión.