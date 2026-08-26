Después de 18 años, Fenerbahçe volvió a meterse en la fase de grupos de la Champions

Fenerbahçe consiguió una clasificación histórica y volvió a la fase de grupos de la Champions League después de 18 años. El conjunto turco derrotó 2-1 a Lyon como visitante y selló una de las grandes sorpresas de la jornada europea.

El equipo turco afrontó el partido con la obligación de dar el golpe fuera de casa y salió a jugarlo con personalidad. Lyon intentó aprovechar su localía para imponer condiciones, pero Fenerbahçe respondió con intensidad y no permitió que el conjunto francés manejara cómodamente el encuentro.

El conjunto visitante encontró la ventaja y comenzó a jugar con la presión del resultado a su favor. Lyon reaccionó ante su público y consiguió igualar el marcador, devolviendo la incertidumbre a una serie que todavía estaba abierta.

Pero Fenerbahçe no se quedó atrás. El equipo turco volvió a encontrar el camino al gol y marcó el 2-1, un golpe decisivo que dejó a Lyon contra las cuerdas.

En los minutos finales, el conjunto francés fue con todo en busca del empate. Fenerbahçe resistió, defendió cada pelota y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

La celebración fue histórica. Fenerbahçe volvió a meterse entre los grandes de Europa después de 18 años, en una clasificación conseguida nada menos que en territorio francés y ante un rival de enorme tradición como Lyon.

Para el conjunto turco, el 2-1 representa mucho más que una victoria: significa recuperar un lugar en el máximo escenario europeo después de una espera de casi dos décadas.

Fenerbahçe dio el golpe en Lyon, resistió hasta el final y escribió una nueva página en su historia europea.