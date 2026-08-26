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Viking hizo historia: volvió a la Champions después de más de 30 años

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Viking consiguió una clasificación histórica y volvió a meterse en la Champions League después de más de tres décadas. El conjunto noruego derrotó 3-1 a Dinamo Zagreb y protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada en Europa.

El equipo noruego salió decidido a aprovechar la localía y planteó un partido intenso desde el primer minuto. Viking presionó alto, disputó cada pelota y buscó incomodar a un Dinamo Zagreb que no consiguió imponer su jerarquía.

La insistencia del conjunto local tuvo recompensa y Viking consiguió ponerse en ventaja. El gol desató la fiesta en las tribunas y le dio todavía más confianza al equipo noruego.

Dinamo Zagreb reaccionó y consiguió descontar, pero Viking no perdió el control del encuentro. El conjunto croata intentó aprovechar su experiencia europea, aunque encontró enfrente a un rival que jugó con una enorme determinación.

 

 

En el complemento, Viking volvió a golpear. El equipo noruego aprovechó una nueva oportunidad y amplió la diferencia, dejando al Dinamo obligado a asumir riesgos para intentar cambiar la historia.

Con los minutos finales cargados de tensión, Viking encontró un tercer gol que terminó de sentenciar la clasificación. El 3-1 desató una celebración histórica en Noruega.

El triunfo significa mucho más que avanzar de ronda. Viking vuelve a la Champions League después de más de 30 años, recuperando un lugar entre los grandes del fútbol europeo.

Dinamo Zagreb quedó eliminado tras no poder contener la intensidad del conjunto noruego, mientras que Viking escribió una nueva página en su historia.

Noche histórica en Noruega: Viking ganó 3-1, dejó en el camino al Dinamo Zagreb y regresó a la Champions después de más de tres décadas.

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