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Hat-trick de Mbappé y goleada del Real Madrid: el Merengue arrancó con todo en La Liga

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Real Madrid comenzó su camino en La Liga con una actuación contundente. El conjunto dirigido por Xabi Alonso goleó 4-1 a Real Sociedad y tuvo en Kylian Mbappé a la gran figura de la jornada, con un hat-trick que volvió a poner al delantero francés en el centro de todas las miradas.

El partido comenzó con la Real Sociedad intentando plantarse de igual a igual, pero el Madrid no tardó en imponer su jerarquía. El conjunto blanco tomó el control de la pelota, aceleró cada vez que encontró espacios y comenzó a llevar peligro al arco local.

Mbappé fue determinante desde el comienzo. El francés apareció para abrir el marcador y darle al Real Madrid una ventaja que le permitió manejar el partido con mayor tranquilidad.

La Real Sociedad intentó reaccionar y consiguió descontar, pero la respuesta del Merengue fue inmediata. El conjunto visitante volvió a encontrar espacios y Mbappé apareció nuevamente para ampliar la diferencia.

 

 

Con el partido bajo control, Real Madrid siguió buscando más. El delantero francés completó su hat-trick y terminó de liquidar las aspiraciones del conjunto vasco, que ya no encontraba respuestas para frenar el ataque madridista.

En el tramo final, el Merengue terminó de completar la goleada y selló el 4-1 definitivo. El resultado reflejó la superioridad del conjunto blanco, que mostró contundencia y una enorme capacidad para aprovechar sus oportunidades.

La gran noticia para el Madrid fue, una vez más, Mbappé. Tres goles en su cuenta personal y una actuación que confirma que el francés está dispuesto a ser el gran protagonista de la temporada.

Real Madrid arrancó La Liga con autoridad, goleó a la Real Sociedad y dejó un mensaje claro: el campeón quiere volver a mandar desde el primer partido.

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