Hat-trick fenomenal de Barry y goleada del Everton para avanzar en la Carabao Cup

Everton dio un golpe de autoridad en la Carabao Cup. El conjunto de Liverpool goleó 4-0 a Preston como visitante y avanzó de ronda con una actuación contundente, marcada por el espectacular hat-trick de Barry.

Desde el comienzo, Everton salió decidido a imponer condiciones. El equipo visitante presionó alto, manejó la pelota y encontró espacios ante un Preston que no logró sostener el ritmo ni contener los ataques.

Barry fue el gran protagonista de la noche. El delantero apareció para abrir el marcador y rápidamente se convirtió en un problema permanente para la defensa local. Su movilidad y contundencia marcaron la diferencia.

Preston intentó reaccionar, pero Everton no le dio margen. El conjunto visitante mantuvo la intensidad y volvió a golpear antes de que el local pudiera acomodarse en el partido.

En el complemento llegó el momento decisivo. Barry completó su hat-trick y terminó de sentenciar la eliminatoria. Tres goles para una actuación individual que quedará entre las grandes noticias de esta jornada de la Carabao Cup.

Con Preston ya golpeado, Everton aprovechó los espacios y marcó el cuarto tanto para completar una goleada contundente. El 4-0 reflejó la diferencia que existió entre ambos equipos durante prácticamente todo el encuentro.

El conjunto local nunca encontró respuestas y terminó despedido de la competencia con una derrota categórica. Everton, en cambio, avanzó de ronda mostrando eficacia, autoridad y una figura que se llevó todos los flashes.

Barry fue imparable: tres goles, una actuación fenomenal y clasificación para Everton, que goleó 4-0 a Preston y sigue en carrera por la Carabao Cup.