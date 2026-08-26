La firme postura de Julián Álvarez sobre el interés del Barcelona en medio de su conflicto con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez mantiene firme su postura: quiere jugar en Barcelona. Según pudo confirmar TN, el delantero argentino no modificó su decisión pese a la postura del Atlético de Madrid, que está dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes, pero le mantiene cerrada la puerta al conjunto catalán.

“Sigue en la misma situación. Julián solo quiere ir al Barcelona. El Atlético abre la puerta de venta a cualquier lado, pero no al Barcelona. Por lo tanto, no hay ningún avance”, confiaron desde el entorno de la Araña sobre el estado actual de la negociación.

El conflicto entre el delantero y el Atlético atraviesa así un momento de máxima tensión. Mientras Joan Laporta volvió a reconocer el interés del Barcelona y aseguró que su oferta continúa vigente, el club madrileño fue contundente al remarcar que no negociará al argentino con el conjunto blaugrana.

Julián Álvarez mantiene firme su postura: quiere jugar en Barcelona. (Foto: Reuter)

Una historia que se fue complicando

La etapa de Julián Álvarez en el Atlético tuvo dos caras muy diferentes. Su primera temporada fue extraordinaria: metió siete goles en la Champions League y 17 en La Liga, números que lo posicionaron entre los delanteros más importantes del fútbol europeo.

Pero su segundo año fue mucho más irregular. El equipo no consiguió títulos y comenzaron a aparecer diferencias con Diego Simeone, especialmente por algunas decisiones tácticas y cambios durante los partidos.

Con la llegada del Mundial 2026, la situación terminó de explotar. El delantero cordobés manifestó públicamente que consideraba que “lo mejor para todos es una transferencia”, en una postura que reflejó su deseo de cambiar de club y acercarse a su sueño de jugar en Barcelona.

Desde entonces, el conflicto con el Atlético no dejó de crecer.

El Atlético rechazó las ofertas

La intención de Julián de dejar Madrid tampoco era nueva para la dirigencia. En el tramo final de su segunda temporada, el argentino había dejado de ser considerado una pieza completamente intocable y le transmitió al club su intención de no cumplir su contrato hasta 2030.

El Real Madrid fue uno de los primeros en intentar avanzar y llegó a poner sobre la mesa una oferta de alrededor de 150 millones de euros, que el Atlético rechazó. Luego apareció el Barcelona con una propuesta de características similares, pero recibió la misma respuesta.

La tensión aumentó cuando el Atlético denunció al Barcelona ante la FIFA por presuntas negociaciones con el futbolista mientras tenía contrato vigente. Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club, fue muy duro contra la entidad catalana: “Nos faltan el respeto, creen que pueden ningunearnos”.

También apareció el Arsenal, pero Julián no contempló la posibilidad de regresar a Inglaterra.

El delantero cordobés manifestó públicamente que consideraba que “lo mejor para todos es una transferencia”. (Foto: Reuter)

Un regreso complicado después del Mundial

Con las principales alternativas bloqueadas, Julián regresó a los entrenamientos con el Atlético después del Mundial, aunque lo hizo más tarde que varios de sus compañeros mundialistas.

Simeone comenzó a incorporarlo progresivamente y el delantero no tuvo asegurada la titularidad. Tampoco fue convocado para algunos amistosos de pretemporada ni para el debut liguero ante Málaga.

La tensión alcanzó su punto máximo en el segundo partido de La Liga, ante Villarreal. El encuentro terminó 2-2 y los hinchas del Metropolitano silbaron al argentino. Al finalizar, Julián no se acercó a saludar a la tribuna y se marchó directamente al vestuario.

Al día siguiente tampoco participó del entrenamiento por una supuesta “indisposición”, un episodio que volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro.

Barcelona insiste, pero no hay avances

Mientras tanto, Joan Laporta volvió a hacer pública la voluntad del Barcelona y aseguró que el club está “muy interesado” y “listo para comprarlo”.

Sin embargo, la situación sigue trabada. Julián quiere ir al Barcelona, el Barcelona quiere a Julián y el Atlético no quiere venderlo al Barcelona.

El Atlético mantiene abierta la posibilidad de vender al delantero a otros clubes, pero la única opción que Julián contempla continúa siendo Barcelona. El conflicto, por ahora, está lejos de encontrar una salida.