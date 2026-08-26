CHACO For Ever y un triunfo a puro gol para seguir de festejo

For Ever jugó un buen primer tiempo, generó situaciones y le cortó todo circuito ofensivo a un San Miguel que mostró una pobre versión. Pero la falta de contundencia del “Negro” hizo que se fueran al descanso sin abrir el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo, For Ever hizo gala de la efectividad y una ráfaga hizo que se ponga 2 a 0 en un abrir y cerrar de ojos. Primero, Romero de penal , y después, Díaz Chávez con una definición exquisita dejó sin chances a Zappa. Allí, el “Negro” le cedió la pelota a San Miguel, que más allá de algún disparo de larga distancia, nunca inquietó a un seguro Caprio. Sobre el final y tras una jugada magnifica de Lioi, Nievas puso el 3 a 0 y sentenció la historia. El equipo de Cravero sigue sumando de a 3, le escapa a la zona de descenso y ahora visita a All Boys el próximo domingo.

EL PARTIDO

Buen inicio de For Ever que salió con iniciativa a jugar los primeros minutos, manejó con criterio la pelota y dominó en el eje central de la cancha con Carrizo y Nievas que tuvo la más clara de esos primeros minutos con un cabezazo que se fue apenas afuera.

San Miguel no tomaba marcas ni ganaba segundas pelotas, entonces tras el descanso de hidratación que se dio promediando la primera parte, Módolo reacomodó todo, allí la visita mejoró y aunque generó poco, defensivamente no sufrió mayores sofocones después de unos primeros pasajes muy interesantes del equipo de Cravero.

La parte final de esa primera mitad, tuvo a un For Ever protagonista, pero un San Miguel que salió en velocidad y con la claridad conceptual de Ferrero y el peligro que representan Fernández y Nasta, se hizo de ida y vuelta y muy interesante, pero ninguno pudo abrir el marcador y se fueron al descanso igualados en 0.

En el complemento, Cravero metió mano rápido en el equipo, porque las modificaciones de San Miguel le hicieron bien a los bonaerenses que salieron del fondo y comenzó a manejar un poco más la pelota. Sin embargo, tras las variantes en For Ever llegaron los goles, primero de penal, tras una mano de Franco Aguirre que Matías Romero cambió por gol. Después un golazo de Mateo Díaz Chávez tras una jugada individual magnifica para darle tranquilidad al “Negro” de cara al final del juego.

San Miguel no tuvo reacción nunca, careció de juego y al verse en desventaja tampoco mostró rebeldía. For Ever manejó el partido, sin tanta tenencia, pero el resultado jamás estuvo en duda, más allá de alguna intervención positiva de Caprio.

El final del partido perdió la incertidumbre, pero quedó espacio para el gol de Nievas, una jugada sensacional de Lioi sobre el cierre que metió el centro atrás para Nievas que llegó en soledad y estableció el 3 a 0 final con el que For Ever derrotó a San Miguel.

La gente del “Negro” se fue con una sonrisa, quizás por primera vez en la temporada, tras salir del descenso hubo alivio, algún grito de desahogo y tranquilidad, pero la felicidad en los rostros forevistas se reflejaron en el Juan Alberto García, tras el triunfo de For Ever.

FOR EVER: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Ricardo Garay Lima, Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Brian Nievas, Juan Manuel Carrizo, Leandro Fernández; Ezequiel Pacheco y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

SAN MIGUEL: Daniel Sappa; Damián Adín, Franco Aguirre, Dixon Renteria, Facundo Cardozo y Lucio Pérez; Leandro Desabato, Jorge Ferrero y Fabrizio Almeida; Gustavo Fernández y Bruno Nasta. DT: Matías Módolo.

Goles: 13ST Matías Romero (FE), 20ST Mateo Díaz Chávez (FE), 43ST Brian Nievas (FE)

Cambios: ST Mateo Serra por Leandro Desabato (SM), ST Daniel Juárez por Gustavo Fernández (SM), 9ST Andrés Lioi por Leandro Fernández (FE), 9ST Mateo Díaz Chávez por Juan Manuel Carrizo (FE), 9ST Santiago Valenzuela por Enzo Gaggi (FE), 19ST Lucas Brochero por Jorge Ferrero (SM), 19ST Lucas Delgado por Damián Adín (SM), 21ST Federico Moreno por Ezequiel Pacheco (FE), 25ST Máximo Oses por Fabrizio Almeida (SM) , 30ST Lucas Pruzzo por Agustín Ojeda (FE)

Árbitro: Fabrizio Llobet. Asistentes: Eduardo Lucero y Sebastián Osudar. Cuarto Emanuel Ejarque. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.