Murió un árbitro de fútbol de 33 años en un terrible accidente: su auto chocó contra un muro y se prendió fuego

El fútbol brasileño se vistió de luto tras la muerte de Bruno David Rossetti, árbitro de 33 años, que murió en un accidente de tránsito en Criciúma, Santa Catarina. El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando el vehículo que conducía chocó contra un muro y se incendió.

De acuerdo a medios locales, Rossetti conducía un Ford Fiesta por la Avenida Centenario cuando se produjo el choque contra la estructura de la terminal de micros. El hombre quedó atrapado entre los hierros del automóvil.

El cuerpo de Rossetti fue hallado en el asiento del conductor, según informaron los bomberos, que combatieron las llamas y lograron apagar el fuego en menos de un minuto. Sin embargo, el ocupante del vehículo no pudo ser salvado.

Por estas horas, las causas del accidente son investigadas por la Policía Civil.

La noticia generó conmoción en la comunidad futbolística local. Bruno Rossetti era reconocido por su profesionalismo y su dedicación al arbitraje. Residía en el barrio Ceará y tenía dos hijas.

Homenajes y despedida en el fútbol de Santa Catarina

La Liga Atlética de la Región Mineira (Larm), donde Rossetti se desempeñaba, lo recordó como un árbitro apasionado y respetuoso. “Bruno deja su marca en el arbitraje y será recordado por su dedicación, profesionalismo, pasión por el fútbol y el respeto que siempre demostró por donde pasó”, expresó la entidad en un comunicado.

La despedida al árbitro brasileño que murió en un accidente de auto (Foto: IG/@forquilhinhanewsoficial)

La Federación Catarinense de Fútbol (FCF) también lamentó la pérdida y envió fuerzas a los familiares y amigos del árbitro en este difícil momento. El presidente Rubens Angelotti y la directiva de la FCF destacaron la trayectoria de Rossetti dentro del fútbol regional.

En señal de respeto, se realizaron minutos de silencio antes de los partidos entre Chapecoense y São Paulo (Serie A) y Criciúma y Fortaleza (Serie B), ambos disputados el domingo en Santa Catarina.

La ceremonia de despedida comenzó este lunes a las 10 de la mañana, con la presencia de familiares, amigos y colegas del arbitraje.