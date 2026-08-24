Dolor en Mendoza: murió una adolescente de 17 años tras volcar su cuatriciclo

La localidad de San Martín, en la provincia de Mendoza, quedó sacudida por la trágica muerte de Agustina Spisso, una joven de 17 años que falleció este domingo por la tarde tras volcar con su cuatriciclo frente a un camping.

El hecho ocurrió minutos antes de las 21, cuando Agustina circulaba sola por la calle Belleville, en el distrito de Buen Orden. Según la primera reconstrucción policial, la adolescente manejaba un Motomel Volcano 250 cc y habría intentado acomodarse el casco, lo que provocó que perdiera el control y cayera del vehículo.

Personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar y dispuso el traslado de la joven al Hospital Perrupato. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Agustina falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

Quién era Agustina Spisso

Agustina era la segunda hija de una familia de cinco integrantes y vivía junto a sus padres y dos hermanos en Buen Orden, el mismo distrito donde ocurrió el accidente.

Su papá había sido candidato en las listas del Partido Verde en 2021, mientras que su mamá se desempeña como docente de nivel primario. La joven cursaba el 5° año en la escuela 4-084 Libertador Simón Bolívar.

La joven murió este domingo por la tarde. (Crédito: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

La noticia de su muerte generó una profunda conmoción entre sus compañeros, amigos y vecinos. Una de sus amigas le dedicó un mensaje a la familia: “Que encuentren consuelo en los recuerdos, el amor y la luz que Agustina dejó en cada persona que la conoció”.

La investigación del accidente

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas del vuelco. Según las primeras declaraciones, el accidente se habría producido cuando Agustina intentó acomodarse el casco mientras manejaba, lo que hizo que perdiera el dominio del cuatriciclo.

El caso reavivó la preocupación por la seguridad en el uso de este tipo de vehículos y el impacto que generan estos hechos en las comunidades del interior provincial.