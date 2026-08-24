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Persecución, tiros y secuestro: interceptaron dos camionetas con pedido de captura

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Uno de los vehículos tenía un pedido de secuestro activo desde el domingo por una causa de supuesto hurto de vehículo en Buenos Aires. Hay dos detenidos y otros ocupantes lograron escapar.

Dos camionetas Toyota fueron interceptadas este lunes por efectivos policiales en distintos puntos de la provincia del Chaco, luego de que evadieran controles y se iniciaran procedimientos de seguimiento. Uno de los vehículos tenía un pedido de secuestro activo vinculado a una causa tramitada en la provincia de Buenos Aires.

El primer procedimiento ocurrió alrededor de las 11, cuando personal de la Dirección General de Policía Caminera intervino sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1046 aproximadamente.

Según informaron fuentes policiales, los agentes iniciaron el seguimiento de una Toyota Hilux negra, cuyo conductor se dio a la fuga. Finalmente, el vehículo fue detenido y sus dos ocupantes, un hombre de 27 años y otro de 59, ambos oriundos de Formosa, quedaron a disposición de la Justicia.

Al verificar los datos de la camioneta en el sistema, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 23 de agosto, solicitado por la Policía Federal Argentina en el marco de una causa caratulada como “Supuesto Hurto de Vehículo”, vinculada a la provincia de Buenos Aires.

Otra camioneta fue interceptada en Basail

En otro procedimiento, pasadas las 10, agentes de la Policía Rural interceptaron una segunda camioneta, una Toyota SRX, sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 975, en jurisdicción de Basail.

El vehículo había escapado previamente de un control vehicular ubicado en Ruta Nacional 11 y avenida Ushuaia, en Resistencia.

Cuando los efectivos lograron interceptarla en Basail, sus ocupantes abandonaron el rodado y se dieron a la fuga hacia una zona de monte. La Policía continuó con las actuaciones para intentar localizar a las personas involucradas.

Finalmente, la magistratura interviniente dispuso el secuestro de ambas camionetas, mientras que los dos hombres detenidos en el primer procedimiento quedaron a disposición de la Justicia.

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