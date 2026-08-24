“Abrazamos los derechos del niño”: Samuel Vargas acompañó el festejo en Los Aromos

El diputado provincial Samuel Vargas acompañó el festejo por el Día del Niño realizado en el barrio Los Aromos de Puerto Tirol, bajo la consigna “Abrazamos los derechos del niño”, junto al equipo de Nuevo País, conducido por Mónica Caballero.

La jornada permitió compartir un momento de encuentro con las familias y fortalecer la integración del núcleo familiar, poniendo en el centro los derechos universales de niños y niñas.

“No podemos hablar del futuro si no trabajamos el presente”, sostuvo Vargas, al destacar la importancia de generar espacios de participación y acompañamiento en las comunidades. En particular, valoró el encuentro con familias de comunidades aborígenes y criollas, donde se pudieron abordar distintas problemáticas a través de mesas de diálogo con vecinos y referentes de cada sector.

En este marco, el diputado destacó el trabajo conjunto entre el equipo de Nuevo País y la Intendencia , remarcó la necesidad de continuar construyendo respuestas desde el territorio.

“Estamos convencidos de que la construcción colectiva, junto a distintas estrategias, nos permite abordar las necesidades de cada comunidad”, afirmó Vargas, quien también valoró los programas impulsados por el Gobierno provincial, entre ellos Ñacheq, y las distintas herramientas puestas a disposición por el gobernador Leandro Zdero.

Finalmente, Vargas expresó su satisfacción por la jornada y destacó especialmente la posibilidad de compartir con los niños y sus familias. “Nos pone muy contentos poder ver hoy esos rostros, porque nuestros niños son el presente y el futuro de la Patria”, concluyó.