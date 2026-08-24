Tres vehículos, una persecución y un operativo de 200 hectáreas: así fue el despliegue sobre Ruta 11

Todo comenzó cuando una camioneta negra, otra blanca y un automóvil evadieron un control policial. El operativo terminó con cuatro hombres detenidos, dos camionetas con pedidos de secuestro, un tercer vehículo incautado y dos sospechosos todavía prófugos.

Lo que inicialmente fue informado como la persecución de dos camionetas sobre la Ruta Nacional 11 terminó revelándose como un operativo mucho más amplio. Tres vehículos habrían circulado juntos antes de desobedecer un control policial este lunes y desencadenar un despliegue que se extendió durante varias horas entre Basail, Resistencia y La Leonesa . El saldo fue de cuatro personas aprehendidas, dos sospechosos prófugos, tres vehículos secuestrados y dos camionetas que tenían pedidos de captura vigentes de la provincia de Buenos Aires .

Todo comenzó alrededor de las 10:30 , cuando policías apostados en una casilla de control ubicada en María Sara, en la intersección de las rutas Nacional 11 y Provincial 13 , intentaron detener a tres vehículos: una camioneta negra, otra blanca y un automóvil oscuro. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, los tres ignoraron las indicaciones y escaparon a gran velocidad , lo que llevó a montar un operativo cerrojo con distintas dependencias de la Policía del Chaco. A partir de allí, los vehículos tomaron distintos recorridos y comenzaron tres procedimientos simultáneos.

La SW4 abandonada y dos hombres que escaparon al monte

Uno de los primeros resultados se produjo en el kilómetro 975 de la Ruta 11, en jurisdicción de Basail . Allí, efectivos de Seguridad Rural lograron alcanzar una Toyota SW4 SRX blanca , pero sus dos ocupantes abandonaron la camioneta y se internaron a pie en una zona boscosa. Hasta la tarde de este lunes seguían siendo buscados.

La camioneta llamó rápidamente la atención de los investigadores. Una verificación física estableció que la patente A6921LG que llevaba colocada no correspondía al vehículo . Al consultar el número de chasis, surgió además un pedido activo de secuestro registrado en los sistemas del Ministerio de Seguridad y de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, solicitado el 6 de agosto por la Comisaría Octava de la Ciudad de Buenos Aires .

La búsqueda de los dos hombres movilizó a efectivos de Investigaciones, Consumos Problemáticos, Policía Caminera, Canes, Antecedentes Personales, las comisarías de Basail y Cote Lai y también a Gendarmería Nacional . Especialistas levantaron cuatro muestras sobre soportes de acetato en la camioneta y el perro antinarcóticos Tayzon inspeccionó el vehículo, aunque no detectó estupefacientes .

El operativo continuó incluso desde el aire. Personal de la División VANT de Inteligencia Criminal utilizó drones equipados con cámaras convencionales y térmicas para recorrer aproximadamente 200 hectáreas de zona rural cercana al Aeroclub Chaco . Hasta el último parte policial no habían conseguido localizar a los dos sospechosos.

Una persecución por Resistencia que terminó a tiros en La Leonesa

Mientras se desplegaba ese rastrillaje, la Toyota Hilux SRX negra protagonizaba la secuencia más riesgosa del operativo. Según la reconstrucción policial, el vehículo fue seguido por distintas calles y barrios de la zona sur de Resistencia, incluso por el sector del canal Quijano , mientras sus ocupantes intentaban escapar y, siempre según el informe oficial, ponían en riesgo a peatones y otros conductores.

La camioneta consiguió regresar a la Ruta 11, continuó hacia Margarita Belén y volvió a evadir puestos de control, incluido el de Policía Caminera conocido como La Balanza . La persecución siguió hacia el norte hasta las inmediaciones del kilómetro 1046. Allí, la Policía sostuvo que esperó a llegar a un sector sin terceros expuestos antes de efectuar disparos contra la parte trasera y los neumáticos del vehículo .

La maniobra terminó con la Hilux fuera de control y detenida sobre la banquina, en sentido contrario a la circulación. Sus dos ocupantes intentaron escapar corriendo, pero fueron reducidos. Fueron identificados como Rubén Antonio Martínez, de 59 años, y Lucas Yoel Mendoza, de 27 , ambos domiciliados en la ciudad de Formosa.

Una nueva inspección reveló una situación similar a la de la camioneta blanca: la chapa patente colocada tampoco correspondía al vehículo . A través del número de chasis se comprobó que la Hilux tenía un pedido activo de secuestro en el SIFCOP por una causa de hurto de vehículo , requerido por la Comisaría Tercera de Temperley, Lomas de Zamora, con fecha del 22 de agosto , apenas dos días antes del procedimiento chaqueño.

La fiscal Lilian Beatriz Irala dispuso el secuestro de la camioneta y la aprehensión de Martínez y Mendoza en una causa por supuesto encubrimiento, resistencia y atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado . También fueron incautados tres teléfonos celulares.

El tercer vehículo y otros dos detenidos

Pero el operativo no había terminado. Un tercer vehículo que habría formado parte del mismo desplazamiento, un Volkswagen Vento , también intentó evitar el puesto de Policía Caminera de La Balanza. Los efectivos iniciaron un seguimiento hasta alcanzarlo en la zona de La Leonesa, alrededor del kilómetro 1041 de la Ruta 11 .

En ese procedimiento fueron aprehendidos Matías Hernán Fariña, de 34 años, y Federico Aranda, de 30 , también domiciliados en Formosa. La Policía secuestró el automóvil y otros tres celulares. A diferencia de las dos camionetas, en el informe oficial no se consignó que el Vento tuviera pedido de secuestro, aunque los investigadores señalaron que sus ocupantes presuntamente estarían vinculados con los demás involucrados .

Para ellos, la Fiscalía ordenó iniciar actuaciones por supuesta resistencia y atentado contra la autoridad . La investigación deberá ahora establecer cuál era la relación entre los seis hombres, por qué circulaban los tres vehículos de manera coordinada y cuál era el destino de las dos camionetas reclamadas por autoridades judiciales de Buenos Aires.