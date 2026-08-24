Giro en el caso Próvolo: la Corte de Mendoza revocó la absolución de la monja japonesa y la declaró culpable por haber abusado de chicos hipoacúsicos

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó la absolución de la monja japonesa Kumiko Kosaka y ordenó que un nuevo tribunal fije una condena por su participación en los abusos sexuales contra menores hipoacúsicos del Instituto Antonio Provolo. El caso comenzó a investigarse en diciembre de 2016 a partir de las denuncias de los exalumnos.

La Fiscalía de Delitos Sexuales había solicitado en 2023 una condena de 25 años de prisión para la acusada por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, en cinco hechos. El pedido fue realizado durante el tercer juicio por el caso, luego de que en los dos procesos anteriores fueran condenados dos curas y el chofer del colegio.

Sin embargo, el tribunal consideró que la monja era inocente. El 18 de octubre de 2023, las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido absolvieron a Kosaka y a otras ocho mujeres acusadas, entre ellas la regente, psicólogas y la madre superiora Asunción Martínez.

Sobre Kosaka pesaban las acusaciones más graves, que habían sido ratificadas por las víctimas durante las cámaras Gesell y mediante lengua de señas. La absolución de la monja y su inmediata liberación generaron sorpresa e indignación entre las familias de los denunciantes.

Casi tres años después de aquel fallo, la Corte mendocina resolvió revocar la absolución y ordenó que Kosaka sea condenada por su participación en los abusos.

Un nuevo tribunal ahora deberá definir la pena para la monja. (Foto: gentileza Los Andes).

La monja fue considerada partícipe en dos hechos relacionados con abusos cometidos por el cura Horacio Corbacho, quien cumple una condena de 45 años de prisión. Además, deberá ser juzgada como autora de tres hechos de abuso sexual simple contra menores discapacitados que estaban bajo su cuidado.

La decisión de la Corte no fue unánime. La jueza Teresa Day y la conjueza Silvia Miguel votaron en contra de la absolución y exigieron una condena, mientras que el ministro Julio Gómez votó en disidencia.

Ahora, un nuevo tribunal, que deberá ser designado en los próximos días, tendrá que fijar la pena. Kosaka podría recibir hasta 25 años de prisión.

La monja había sido detenida en mayo de 2017, cuando fue imputada como autora y partícipe primaria de nueve episodios de ataques abusos contra nenes y adolescentes que debía cuidar. Unos meses después, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Después de ser absuelta en octubre de 2023, recuperó la libertad.

Caso Próvolo: los abusos en el instituto para menores hipoacúsicos

En noviembre de 2016 salieron a la luz los casos de abusos cometidos contra unos 20 niños y niñas en el Instituto Antonio Próvolo, en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, lo que llevó a la clausura del establecimiento. Las víctimas prestaron testimonio.

El caso fue seguido con atención por los denunciantes de la sede del establecimiento en La Plata y en Verona, Italia, donde nació la institución.

En agosto del 2017, un hombre de 43 años que fue alumno en la sede platense aseguró que en ese lugar se vivió la misma situación de abusos sexuales que en la institución de Mendoza. El denunciante, que es hipoacúsico, declaró en la causa de Mendoza y señaló al cura Nicola Corradi como autor y cómplice de los abusos y dio detalles de los abusos sexuales, malos tratos y hasta de la pésima alimentación por parte de los clérigos a los alumnos.

En 2019, la Iglesia Católica pidió perdón por los abusos sexuales de menores cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza. “La Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe”, indicó. Además, resaltó el hecho de que ellos “nunca ocultaron información ni quitaron colaboración”.

En este segundo juicio oral, fueron 11 las víctimas involucradas, menores sordos que tenían entre 5 y 17 años durante los años 2005 y 2016, cuando ocurrieron los abusos sexuales en la escuela albergue.

Todas las víctimas declararon en sistema de cámara Gesell y fueron asistidos por intérpretes de lengua de señas. Las víctimas estuvieron presentes para conocer el veredicto del jurado y son las mismas personas que protagonizaron en noviembre de 2019 la histórica condena a 45 años de prisión al cura Horacio Corbacho y a 42 años para el sacerdote Nicola Corradi, fallecido en 2021.