Alerta en Mar del Plata: un joven intentó entrar por la fuerza a un edificio y los vecinos reclaman más seguridad

Un joven intentó entrar a la fuerza a un edificio del barrio Plaza Peralta Ramos, en Mar del Plata, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El sospechoso llegó en bicicleta, la dejó a pocos metros de la entrada y comenzó a patear la puerta del inmueble para intentar abrirla. Después de varios intentos, desistió y escapó del lugar.

El episodio ocurrió este domingo cerca de las 15, sobre la calle Catamarca, entre Gascón y Alberti. En las imágenes se puede ver al joven acercarse al edificio y lanzar varias patadas contra la puerta de acceso, mientras intenta forzarla.

Finalmente, como no pudo entrar, se fue en su bicicleta. Pese a haber quedado grabado, todavía no fue identificado.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, que aseguran que en las últimas semanas se registraron otros episodios de inseguridad en el barrio.

Una de las personas que viven en el edificio contó que hace aproximadamente dos meses delincuentes entraron a un departamento del primer piso a través de la ventana del baño y “lo desvalijaron”.

A ese episodio se sumó otro ocurrido hace unos 15 días. Según relató el vecino, una persona con gorra que no pudo ser identificada “tocó todos los timbres alrededor de las 5 de la mañana”.

Los vecinos también denunciaron robos en la vía pública. Según indicaron, sobre la calle Catamarca ya fueron sustraídas baterías de autos y cubiertas, pese a que el lugar se encuentra a apenas una cuadra de un colegio.

La preocupación aumenta durante la tarde, cuando, según los residentes, la zona queda prácticamente desierta. “A las 18 no queda nadie en la calle”, aseguró uno de ellos, al señalar que esa situación podría facilitar la acción de los delincuentes.

En ese contexto, los vecinos reclamaron una mayor presencia policial. “Los patrulleros no pasan nunca y jamás vi policía de a pie”, concluyó.