Patricia Bullrich: «Me tengo una fe bárbara como candidata en la Ciudad de Buenos Aires»

La senadora nacional Patricia Bullrich aseguró que hay grandes chances de que se postule como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones de 2027. «Estoy probada en la gestión, estoy probada en gestiones complejas. La ciudad no es tan compleja como es arreglar la seguridad de un país», aseguró.

Respecto a sus posibilidades electorales, la funcionaria afirmó: «Yo puedo ser candidata en la ciudad y me tengo una fe bárbara. Claro que puedo ser». Sin embargo, aseguró que se trata de una decisión que no la compete a ella sola. «Es un equipo y el director técnico es el Presidente».

Milei como «DT» y el vínculo con Karina post Adorni

A diferencia de los trascendidos sobre «El Jefe», Bullrich aseguró en TN que las decisiones de la gestión las toma todas el Presidente. Es por eso que la senadora se refiere a Javier Milei como el «director técnico» del equipo que decidirá quién se postula por la Ciudad. Esta jerarquía se traduce también en un protocolo de comunicación interna que Bullrich aplica de manera estricta, especialmente tras los trascendidos sobre discrepancias respecto a la figura del vocero Manuel Adorni.

Sobre su relación con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Bullrich detalló el procedimiento que sigue ante cualquier diferencia de criterios: «Cada vez que yo tengo un tema que hablar, lo hablo. Hablo primero con el presidente y después con Karina». Según sus palabras, esta metodología fue la que empleó para resolver la situación vinculada a Adorni y enfatizó que «el presidente reconoció que lo había hablado con él».

«Villarruel ha decidido ser parte de un proyecto distinto»

Además, Bullrich analizó la posición política de la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien describió como una figura aparte del gabinete del Presidente. Según la senadora, Villarruel «está muy lejos de las ideas que lleva adelante el gobierno». Bullrich fundamentó esta apreciación en las conversaciones privadas que mantiene con la titular del Senado. Afirmó que «piensa muy distinto» y que sus posturas se alinean más con un «peronismo tradicional» que con el «republicanismo democrático liberal».

Sostuvo que las diferencias se profundizaron en el inicio de la gestión presidencial, cuando el proyecto de gobierno comenzó su implementación efectiva. Bullrich aseguró que la vicepresidenta ya ha tomado la decisión de desarrollar un camino político autónomo. «Ella ya ha decidido ser parte de un proyecto distinto», afirmó y añadió que, aunque no haya una declaración pública formal al respecto, «se le lee en el inconsciente que va a armar algo».