Los gremios docentes convocaron a un paro nacional contra el desfinanciamiento: ¿Cuándo será?

Los sindicatos encabezarán una jornada de lucha en protesta a las políticas de «desfinanciación de la educación» y en reclamo de actualizaciones salariales.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) busca profundizar su conflicto con el gobierno de Javier Milei por los recortes a la educación, por lo que convocó a un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto. Desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación denunciaron la «permanente negativa» de la gestión libertaria a iniciar mesas de diálogo para negociar nuevos acuerdos salariales.

Un paro tras el receso

CTERA confirmó la convocatoria a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Por el momento, el paro tendrá una duración de 24 horas y coincidirá con los regresos a clases en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero; sin embargo, impactará a nivel nacional en los niveles inicial, primario y secundario.

Los reclamos de CTERA

La medida incluirá a los trabajadores de CTERA y de sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Entre los reclamos se destacan el retorno «inmediato» del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y un mayor presupuesto para los establecimientos y los programas educativos. «Mientras el Gobierno profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo», manifestaron.

Los sindicatos advirtieron que el Gobierno «continúa incumpliendo la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación», además de avanzar con «iniciativas que apuntan a recortar derechos laborales, previsionales y el mismo derecho social a la educación«.

Respecto al reclamo salarial, CTERA manifestó el carácter «urgente» del mismo debido al profundo «deterioro» de los sueldos en relación al desfasaje con la inflación y la falta de fondos para escuelas y comedores. Los docentes reclamaron además la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y criticaron duramente el proyecto de Ley de Libertad Educativa, así como las reformas jubilatorias en defensa del «sistema previsional público, solidario y de reparto».