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«Con la tuya»: diputados adelantaron que avanzarán con acciones contra Javier Milei por su viaje a Brasil

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Esteban Paulón, referente del Partido Socialista dentro del bloque Provincias Unidas, cuestionó con dureza el viaje del presidente Javier Milei a Brasil.

El diputado nacional Esteban Paulón, referente del Partido Socialista dentro del bloque Provincias Unidas, cuestionó con dureza el viaje del presidente Javier Milei a Brasil, donde participó de una serie de actividades junto a dirigentes del Partido Liberal (PL) y expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El legislador sostuvo que la gira tuvo un carácter partidario y anticipó medidas parlamentarias.

A través de su cuenta de X, Paulón aseguró que el mandatario utilizó recursos públicos para una actividad que, según su interpretación, no respondió a intereses institucionales del Estado argentino. «Un viaje más, y van…. Por temas partidarios con recursos públicos. En este caso llevando en la comitiva al Canciller y sin agenda oficial«, escribió el diputado.

El viaje de Milei a Brasil volvió a generar polémica

Durante su estadía en Brasil, Milei recibió la Orden de Ipiranga por parte del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, mantuvo un encuentro con Flávio Bolsonaro y participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde respaldó públicamente al espacio opositor al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Además, lamentó no haber podido reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

Esteban Paulón

Para Paulón, ese contexto agrava la controversia. «Los recursos públicos no están para ser usados en términos personales y mucho menos cuando sirven para agraviar la soberanía popular de países socios«, afirmó el legislador, al cuestionar el respaldo explícito del Presidente argentino a un espacio político brasileño.

Paulón adelantó una ofensiva parlamentaria

El diputado socialista también anticipó que impulsará iniciativas en el Congreso para revisar la actuación del Ejecutivo. «En la semana avanzaremos con las acciones que correspondan ante este abuso de poder y malversación de fondos públicos», sostuvo en su publicación, dejando abierta la posibilidad de promover pedidos de informes u otras medidas legislativas.

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