La Libertad Avanza y el PRO se unen para lanzar una contundente ofensiva contra el aborto y la ESI

Referentes de ambos espacios coincidieron en un foro conservador, donde pidieron revisar la ley de interrupción del embarazo y cuestionaron la Educación Sexual Integral.

En un nuevo gesto de sintonía política, referentes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO se reunieron este miércoles en la Legislatura porteña para participar de un foro con una marcada agenda conservadora. El encuentro sirvió como plataforma para expresar coincidencias críticas sobre dos temas sensibles: la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas.

El encuentro contó con la presencia de figuras de peso como la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; y legisladores nacionales como Santiago Santurio y Carmen Álvarez Rivero. El objetivo central del foro fue promover el aumento de la natalidad y plantear la necesidad de revertir conquistas sociales de los últimos años.

Clara Muzzio: “Se permitió que se sexualice a los niños”

Una de las intervenciones más contundentes del encuentro fue la de Clara Muzzio. La funcionaria vinculó la baja de la natalidad en la Ciudad con cambios culturales y lanzó una frase impactante sobre el comportamiento de los porteños. “Muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican. Uno de cada tres hijos se aborta”, esbozó.

Muzzio también apuntó hacia el sistema educativo y aseguró que la ESI “se permitió que se sexualice a los niños desde jardín de infantes”. Además, utilizó un dato demográfico para ilustrar la transformación de las familias porteñas y señaló que hay más perros que niños menores de 10 años.

El regreso de Michetti y la crítica a la “ideología de género”

Por su parte, Gabriela Michetti defendió la agenda del encuentro y aseguró que trabajan por “la supervivencia de la especie humana”. La exvicepresidenta afirmó haber sido “cancelada” tras manifestar su rechazo a la legalización del aborto en el pasado.

En tanto, el diputado nacional Santiago Santurio reforzó la postura contra el aborto al comparar culturas: “No es lo mismo una cultura que promueve sacrificios humanos que una que defiende el carácter único de cada individuo”.

En la misma línea, el exsecretario de Culto Nahuel Sotelo calificó a las políticas actuales como un entramado comercial y señaló que “la ideología de género es un negocio. Para sostener ese engranaje comercial tienen que tener clientes nuevos”.

Hacia la derogación del aborto

Finalmente, la senadora por Córdoba Carmen Álvarez Rivero dejó en claro que el objetivo a largo plazo es legislativo. Según la legisladora, existe una agenda para cambiar todo lo sucedido en los últimos 20 años. “Están todos los proyectos: hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto. Tiene que ser con toda la sociedad movilizada”.

Este foro no solo consolidó una base de pensamiento común en temas de familia y educación, sino que también funcionó como una muestra del creciente acercamiento político entre el espacio de Javier Milei y el PRO en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.