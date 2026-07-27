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“No nos sorprende”: el duro descargo de Ricardo Quintela contra Javier Milei por los ataques a Lula da Silva

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El gobernador de La RiojaRicardo Quintela, cuestionó al presidente Javier Milei y rechazó el ataque al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El riojano apuntó a la estabilidad emocional del jefe de Estado y señaló que es una actitud que «no sorprende». Los dichos del libertario tensan la relación diplomática entre Argentina Brasil, en medio de un fuerte respaldo de Milei al hijo de Jair Bolsonaro.

La reacción de Quintela surgió luego de que Milei, durante un acto político en apoyo a Flávio, calificara a Lula como “ladrón” y “basura socialista”. Estas declaraciones provocaron que el Gobierno de Brasil decidiera llamar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, al considerar los insultos como una “afrenta” institucional.

Quintela calificó a Milei de desequilibrado

En su publicación en la red social X, Quintela no ahorró críticas contra Milei. El gobernador lamentó las expresiones ofensivas y señaló que el comportamiento del presidente es recurrente. “Tristemente, no nos sorprende que este hombre, con su profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país, tenga estas expresiones”, sentenció el mandatario riojano.

Ricardo Quintela

Para Quintela, los ataques verbales de Milei no deben interpretarse como una postura del Estado argentino, sino como un exabrupto individual. “Las palabras del presidente de la Nación expresan su posición personal”, aclaró, y subrayó que esas ofensas “de ninguna manera representan el sentir de millones de argentinas y argentinos que respetamos al pueblo brasileño, a sus instituciones y a su presidente”.

Quintela pidió cuidar los vínculos con las naciones vecinas

El gobernador riojano puso énfasis en la importancia histórica y económica de la relación bilateral y calificó a Brasil como un “país hermano, un socio estratégico y parte fundamental de nuestra historia latinoamericana”. En ese sentido, advirtió que el agravio personal nunca puede ser la respuesta a las diferencias ideológicas.

“Quienes ocupamos responsabilidades públicas debemos cuidar los vínculos entre nuestras naciones y estar a la altura de la representación que nos confía la ciudadanía”, sostuvo Quintela. De esa manera, marcó una clara diferencia con la política exterior de confrontación que impulsa la Casa Rosada.

Un conflicto que escala

La tensión entre ambos países se da en un contexto electoral particular, ya que Milei viajó a Brasil específicamente para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro para los comicios del 4 de octubre, posicionándose directamente en contra del líder del PT.

Desde La RiojaQuintela reafirmó su “vocación de hermandad, respeto y cooperación con Brasil y con todos los pueblos de América Latina”. Además, consideró que la gestión nacional deteriora vínculos vitales para el desarrollo regional y buscó transmitir un mensaje de calma a las autoridades brasileñas.

 

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