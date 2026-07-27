«Sabe que está mintiendo»: Myriam Bregman criticó el discurso de Javier Milei en La Rural

La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó el discurso que Javier Milei brindó en el predio de La Rural de Buenos Aires y señaló que van a defender la ley de tierras que el Gobierno, según su opinión, busca entregarles a los empresarios extranjeros.

“Milei aparece con una lectura deficiente, sabe que está mintiendo. Defiende una ley que planeó el corrupto de Sturzenegger para facilitar la extranjerización de la tierra, acelera los desalojos y profundiza el retroceso del derecho a la vivienda en todo el país”, fue parte de un mensaje que la dirigente subió en su cuenta de X.

A su vez, Bregman se refirió al empresario estadounidense Peter Thiel y reafirmó su defensa a la ley de tierras en Argentina. “Es un pedido de los magnates como Peter Thiel que quieren quedarse con la energía y con el agua, de las mineras y del agronegocio. Y significará una catástrofe para las familias que no pueden acceder a una vivienda. Nos vemos el 6 de agosto”, añadió.

¿Qué dijo Javier Milei en La Rural?

Tras su vuelta de Brasil, donde se reunión con Flavio Bolsonaro, el presidente de la Nación, Javier Milei, estuvo en La Rural en el marco de la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, donde aseguró que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”.

En su discurso, cuestionado por sectores de la oposición como el caso de Myriam Bregman, el mandatario libertario reivindicó las principales medidas económicas adoptadas por su gestión. Durante su discurso, defendió la eliminación del cepo cambiario, cuestionó las retenciones y sostuvo que el sector agropecuario comenzó a recuperar competitividad.

Sobre el cierre de su discurso, Milei aseguró que el país atraviesa una oportunidad histórica y volvió a defender el rumbo económico de su gestión. “Argentina despertó finalmente y el mundo nos está observando”, acotó el presidente.

Myriam Bregman llama a defender la ley de tierras

La diputada Myriam Bregman ha sido muy crítica del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual derogaría la ley de tierras y favorecería la compra a extranjeros, atacando la soberanía argentina.

Ante esto, la legisladora propuso defender la tierra de los argentinos. “Por qué Argentina tiene que ser una zona de sacrificio donde vienen los Peter Thiel y se lleva su pedacito, vienen las mineras y dicen ‘me llevo el litio’?”, señaló.