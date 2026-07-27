Jorge Triaca, crítico con el Gobierno de Javier Milei: “Demostró incapacidad de escuchar”

El exministro de Trabajo Jorge Triaca cuestionó al Gobierno de Javier Milei al afirmar que “demostró incapacidad de escuchar en algunas cosas” y advirtió que el oficialismo debe mostrar mayor apertura para resolver los problemas de los sectores que aún no logran recuperarse. Si bien respaldó el rumbo económico, consideró que todavía falta una gestión con más diálogo y capacidad de respuesta.

Triaca sostuvo que los argentinos hicieron “un sacrificio enorme” para acompañar las medidas económicas del Gobierno y aseguró que ese esfuerzo comienza a mostrar resultados en algunos sectores. Sin embargo, remarcó que otras actividades todavía atraviesan dificultades y reclamó que el Ejecutivo preste mayor atención a quienes siguen afectados por la transición económica.

Cuestionamientos por la falta de diálogo

Durante una entrevista con Radio Splendid, el exfuncionario de Mauricio Macri señaló que el oficialismo “se ha mostrado con mucha carencia y mucha incapacidad de poder escuchar”. Además, afirmó que en varias oportunidades el Gobierno quedó “encerrado en su propio discurso” y defendió a funcionarios que no estaban dando respuestas a los problemas de la gestión.

En ese contexto, también se refirió a la salida de Manuel Adorni del Gobierno. Según Triaca, el Ejecutivo intentó “tapar el sol con la mano” frente al escándalo que involucró al exfuncionario y demoró una reacción ante un tema que la sociedad considera sensible. A su entender, la incorporación de Diego Santilli representa una búsqueda de mayor pragmatismo y capacidad para resolver conflictos.

El dirigente del PRO sostuvo además que el Gobierno debe recordar el mandato con el que llegó al poder. En ese sentido, afirmó que los ciudadanos votaron un cambio profundo en la forma de hacer política y consideró que todavía quedan aspectos por corregir para cumplir con esa expectativa.

El rol del PRO, las PASO y la relación con Brasil

Consultado sobre el presente del PRO, Triaca aseguró que el partido debe mantener su vocación de impulsar cambios estructurales y acompañar aquellas iniciativas del Gobierno que avancen en esa dirección. No obstante, aclaró que, si el oficialismo abandona ese objetivo, el espacio deberá ofrecer una alternativa propia para los argentinos.

Respecto de la posible eliminación de las PASO, el exministro consideró válido discutir una reforma electoral, aunque rechazó modificar las reglas de juego en pleno proceso político. Además, cuestionó la participación de Javier Milei en Brasil junto al entorno de Jair Bolsonaro y sostuvo que ese tipo de acciones solo tienen sentido si generan beneficios concretos para la Argentina. “Si eso no mejora nuestra relación comercial con Brasil, no agrega nada”, concluyó.