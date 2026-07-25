Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economia

El vocero presidencial: “Que el dólar llegue a $1800 es una posibilidad en los próximos meses”

Published

Adrián Ravier negó que exista un atraso en la cotización de la divia. Indicó que si se produjera una corrección en los próximos meses sería mínima: “No va a tener impacto significativo en el bolsillo”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó la política cambiaria y reconoció que el tipo de cambio podría alcanzar los $1800 en los próximos meses.

Que el tipo de cambio llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses es una posibilidad y además la estabilidad cambiaria está muy clara”, sostuvo el funcionario.

Ravier indicó al canal de streaming Carajo que es difícil determinar si hay o no atraso cambiario y que si se produjera una corrección en los próximos meses sería “mínima”, que “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un salto abrupto del dólar oficial, (Foto: Adobe Stock)
El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un salto abrupto del dólar oficial, (Foto: Adobe Stock)

“Bajo el criterio de mirar el promedio (del tipo de cambio) de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa”, aseguró. Para respaldar su argumento, recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri, el dólar pasó de $15 a $60.

“Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de $1 a $3, sería como que hoy pasara de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700 dentro de unos meses, es una posibilidad”, afirmó Ravier. Para el funcionario, la estabilidad cambiaria “está muy clara”.

El funcionario también destacó que el Banco Central (BCRA) continúa comprando reservas y que la Argentina mantiene superávit de cuenta corriente. “Hay muchas buenas noticias que no son compatibles con un escenario de atraso cambiario”, remarcó.

En esa línea, Ravier valoró el programa financiero presentado por el Ministerio de Economía y el Banco Central. “Está mostrando una solidez que aleja la posibilidad de temblores como los ocurridos en distintos momentos de la historia argentina”, sostuvo.

De todos modos, el vocero reconoció que existen factores que podrían alterar la estabilidad cambiaria. “Una mala cosecha, una sequía o inundaciones pueden golpear y generar un cambio en el escenario”, señaló.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El PJ Chaco renueva su conducción en General San Martín y apuesta a fortalecer la estructura partidaria

El acto de asunción de las nuevas autoridades del Departamento Libertador General San Martín se realizará el próximo martes y contará con la presencia...

5 días ago

Espectáculos

De L-Gante a María Becerra: los mensajes de los famosos a la Selección argentina tras la derrota ante España en el Mundial 2026

Las figuras siguieron el minuto a minuto y expresaron su orgullo por el equipo de Lionel Scaloni. Argentina no pudo ante España en la...

5 días ago

Espectáculos

Los mensajes de las mujeres de la Selección tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

Después de la caída ante España, las esposas y novias de varios futbolistas compartieron emotivos posteos en las redes sociales para destacar el esfuerzo...

5 días ago

Politica

Bronca de Kicillof por el acercamiento de Milei a los gobernadores: “Eso no es parlamentarismo, es extorsión”

El gobernador cargó contra las conversaciones de Santilli con las provincias para aprobar proyectos clave como la anulación de las PASO y la Ley...

3 días ago