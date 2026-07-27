El massismo advirtió a Javier Milei tras insultar a Lula da Silva: «Brasil es nuestro principal socio comercial»

El partido de Sergio Massa emitió un duro comunicado este domingo tras los fuertes dichos del presidente al mandatario brasileño.

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un momento de tensión que provocó la reacción del Frente Renovador (FR). El partido liderado por Sergio Massa emitió este domingo un comunicado en el que repudió los agravios del presidente Javier Milei hacia su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Asimismo, advirtió que esas acciones dañan gravemente la economía nacional y el entramado productivo.

El conflicto escaló luego de que, durante un acto político en San Pablo para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro, Milei calificara a Lula como «basura socialista», «ladrón» y «presidiario». Como respuesta, el Gobierno de Brasil activó una serie de medidas diplomáticas, que incluyeron el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y la citación del embajador argentino en Brasilia para brindar explicaciones.

Advierten por el impacto en las PyMEs y el trabajo argentino

Desde el FR señalaron que el vínculo con Brasil no es un tema de simpatías ideológicas, sino una cuestión de supervivencia para la industria local. En el texto, el espacio político remarcó que “los agravios del Gobierno nacional al presidente de Brasil… perjudican directamente los intereses de la Argentina”.

El comunicado destaca que de esta relación bilateral dependen miles de empresas y empleos en todo el país. “Brasil es nuestro principal socio comercial y la relación bilateral tiene un impacto concreto en la vida de miles de PyMEs, industrias y trabajadores argentinos”, indicaron. Según el massismo, el respeto hacia el vecino país es una “condición necesaria para cuidar el trabajo argentino, las exportaciones y el entramado productivo nacional”.

El massismo criticó la «confrontación política»

El documento también marca un fuerte contraste entre el modelo de integración regional que defiende el FR y la actual política exterior del Gobierno. Desde el espacio de Sergio Massa reivindicaron una Argentina que amplíe sus mercados y fortalezca los vínculos con los países vecinos para impulsar el desarrollo.

“No podemos permitir que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina”, destaca el comunicado. Para el Frente Renovador, en un momento de crisis y pérdida de empleo formal, sumar un conflicto con el principal comprador de productos argentinos es un error que el país no puede pagar.

Finalmente, el massismo sostuvo que la crisis diplomática actual es la más grave de los últimos años entre Argentina y Brasil. Mientras el Gobierno brasileño exige explicaciones formales, el Frente Renovador insiste en que la relación bilateral debe basarse en el diálogo y el respeto mutuo. «El respeto hacia nuestro principal socio comercial no es una cuestión protocolar ni un exabrupto menor», concluyeron desde el espacio opositor.