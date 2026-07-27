«El amor más sincero»: el emotivo mensaje de Victoria Villarruel por el Día del Perro Callejero

En el marco del Día Internacional del Perro Callejero, la vicepresidenta compartió su experiencia con animales rescatados y destacó la importancia de la adopción responsable.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, compartió este lunes 27 de julio un emotivo mensaje por el Día Internacional del Perro Callejero, en el que destacó el vínculo que construyó a lo largo de su vida con distintos animales y llamó a reflexionar sobre la realidad de miles de perros que viven sin hogar.

«Tengo un profundo cariño por los perros», expresó Villarruel en su cuenta de X. Y recordó que a lo largo de su vida tuvo la oportunidad de compartir momentos con distintos animales que le enseñaron «algo muy valioso: el amor más sincero muchas veces llega sin pedir nada a cambio».

La historia de Habano y sus perros rescatados

En su publicación, la vicepresidenta recordó especialmente a Habano, un perro que encontró en la calle y que la acompañó durante once años. «Uno de ellos fue Habano, a quien encontré en la calle y me acompañó durante once años», relató, al destacar el vínculo que construyó con el animal.

Además, Villarruel contó que actualmente comparte su día a día con Capitán, Chichita y Gaucho. Sobre este último, explicó que fue rescatado cuando era cachorro gracias al trabajo de personas comprometidas con la protección animal y que luego decidió adoptarlo con «enorme alegría».

El llamado de Villarruel a la adopción responsable

La vicepresidenta también expresó su mirada sobre el vínculo con los animales y sostuvo que «los animales son una creación maravillosa de Dios». En ese sentido, afirmó que brindan compañía, afecto y una enseñanza permanente de lealtad.

«Por eso, tener una mascota y cuidarla con respeto no es solo una responsabilidad: también es un acto de humanidad», señaló Villarruel, quien en su mensaje los perros que esperan una familia y un hogar.

«Ojalá esta fecha nos anime a mirar con más atención a esos perros que esperan una familia y un hogar», manifestó reconoció la tarea de quienes rescatan animales abandonados y les brindan una nueva oportunidad, muchas veces «con enorme esfuerzo y de manera silenciosa».

Finalmente, la vicepresidenta invitó a la sociedad a prestar atención a los perros que esperan una familia y un hogar. «Ojalá esta fecha nos anime a mirar con más atención a esos perros que esperan una familia y un hogar», manifestó, y llamó a quienes tengan la posibilidad a adoptar: «Es algo de lo que no se van a arrepentir».