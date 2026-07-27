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Claudia Neira destrozó a Jorge Macri tras su abrazo con Javier Milei: «Cada día más subordinado al Presidente»

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La titular de Fuerza por Buenos Aires cuestionó el acercamiento entre el jefe de Gobierno porteño y Milei en La Rural, y denunció el impacto de sus políticas en la Ciudad.

La presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, Claudia Neira, cuestionó con dureza al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, luego del abrazo que protagonizó con el presidente Javier Milei durante la Exposición Rural de Palermo. La dirigente peronista acusó al mandatario porteño de alinearse con el Gobierno nacional.

A través de una publicación en su cuenta de X, Neira apuntó directamente contra Jorge Macri y vinculó su acercamiento con Milei con la situación económica que atraviesa la Ciudad. «Cada día más subordinado al presidente que está haciendo que los porteños se queden sin trabajo, que se cierren empresas y comercios, que se derrumbe el consumo y que la clase media sea cada día más pobre», disparó.

La crítica de Neira al vínculo entre Milei y Jorge Macri

La legisladora porteña utilizó la imagen del encuentro entre ambos dirigentes como una señal política y cuestionó la postura del jefe de Gobierno frente al Ejecutivo nacional. En ese sentido, sostuvo que Jorge Macri dejó de defender los intereses de los habitantes de la Ciudad al acercarse al presidente.

El abrazo entre Milei y Jorge Macri ocurrió durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, donde el mandatario nacional encabezó un acto junto a funcionarios y dirigentes oficialistas. La escena fue interpretada como un gesto de acercamiento luego de meses de tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO porteño.

Fuerte cuestionamiento al rumbo económico del Gobierno

En su mensaje, Neira también apuntó contra las consecuencias sociales y económicas de las medidas impulsadas por Milei. La presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires afirmó que las políticas del Gobierno Nacional generan pérdida de empleo, cierre de comercios y una caída del consumo.

La dirigente peronista porteña profundizó así las críticas de la oposición contra el vínculo entre Milei y Jorge Macri. En medio de las discusiones sobre el futuro político del espacio no kirchnerista y la relación entre el oficialismo nacional y el PRO.

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