“Estos teléfonos salvan vidas y achican distancias”: la historia del último técnico que recorre 10.000 km al mes para repararlos

En distintos puntos rurales de la Argentina, los teléfonos públicos conservan una función esencial. Están instalados en lugares donde la cobertura móvil es escasa o inexistente y representan una de las pocas alternativas disponibles frente a una urgencia.

Iván Engels es el técnico encargado de mantener en funcionamiento buena parte de esa red. Comenzó a trabajar en telefonía en 1995, durante la expansión de los locutorios, y actualmente recorre alrededor de 10.000 kilómetros por mes.

Sus jornadas empiezan entre las 5.30 y las 6 de la mañana. Cada recorrido incluye entre cinco y diez paradas en almacenes, antiguas pulperías, escuelas y centros de salud.

Iván deja un registro de sus travesías en su cuenta de Instagram viajandoporlospueblos.

“Estos teléfonos salvan vidas y achican distancias”: la historia del último técnico que recorre 10.000 km al mes para mantenerlos. (Captura: Telenoche)

Los aparatos tienen entre 30 y 40 años de antigüedad. Algunos funcionaban originalmente con monedas o cospeles y fueron adaptados para ofrecer llamadas gratuitas. Su uso quedó reservado principalmente para emergencias y situaciones en las que internet o la telefonía móvil dejan de estar disponibles.

La importancia de esta infraestructura quedó demostrada durante una visita a la salita Los Ombúes junto a Federico Wiemayer y el equipo de Telenoche. El teléfono instalado en el exterior había dejado de funcionar por un inconveniente en la antena. Engels detectó la falla, realizó el ajuste y recuperó la conexión.

El Almacén Los Ombúes, una pulpería con más de 200 años de historia, fue la siguiente parada del recorrido. “Acá no hay señal. Si no tenés internet, los teléfonos no andan”, explicó Elsa, encargada del lugar, a “Dexter”.

Teléfonos que salvan vidas y achican distancias

El mantenimiento de los equipos también convirtió a Engels en una figura conocida entre los habitantes de cada pueblo y paraje que visita. Los vecinos lo reciben con comida y valoran su ayuda más allá de las reparaciones. Una mujer contó que suele llevar útiles, ropa y otros elementos para la escuela de la zona.

El técnico asegura que disfruta una tarea que reúne sus dos principales intereses. “Me encanta combinar la pasión que tengo yo con la telefonía con esto de recorrer los pueblos, que es mi pasión de chico”, afirmó a la cámara de Telenoche.

Entre caminos de tierra, viejos almacenes y salas rurales, Engels mantiene activa una tecnología que conserva una utilidad concreta. Como resumió “el último telefónico”, al finalizar el recorrido, estos teléfonos salvan vidas y achican distancias.