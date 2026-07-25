Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mundo

Video: un leopardo entró a una licorería en la India y atacó a un empleado

Published

También fueron víctimas otras dos personas de la zona. Tras un operativo policial, el animal pudo ser sedado y atrapado para ser devuelto a su hábitat.

En la mañana del lunes ocurrió un feroz ataque en una licorería en Todaraisingh, al norte de India, cuando un leopardo irrumpió en una licorería y atacó a un empleado.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, se puede ver el momento en el que el leopardo entra a la tienda e inmediatamente salta al empleado, lo rasguña y lo muerde en el hombro derecho. El hombre forcejea con el animal hasta que lo suelta; él huye y el leopardo se queda revisando el lugar.

En un momento, el empleado logró alejar al animal del mostrador y este se fue del lugar.

En una entrevista que dio a un medio local, el empleado describió el momento: “De alguna manera, ahuyenté al leopardo y corrí a la salida. Mientras corría, cerré la puerta del local y perdí el conocimiento”.

El leopardo saltó a atacar al empleado. (Foto: CNN)
El leopardo saltó a atacar al empleado. (Foto: CNN)

Según reportes de la zona, antes de llegar a la licorería, el leopardo ya había atacado a dos personas más, una mujer de 40 años y un voluntario forestal que estaba rastrillando una zona de matorrales después de que residentes alertaran sobre la presencia del felino.

Tras el ataque, la policía acordonó un radio de 500 metros alrededor de la tienda y cerró el local hasta que un equipo especializado de rescate de animales logró sedar al felino.

Las autoridades confirmaron que el animal provenía de las colinas cercanas a la ciudad; el mismo será sometido a exámenes veterinarios antes de ser devuelto a su hábitat natural.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El PJ Chaco renueva su conducción en General San Martín y apuesta a fortalecer la estructura partidaria

El acto de asunción de las nuevas autoridades del Departamento Libertador General San Martín se realizará el próximo martes y contará con la presencia...

5 días ago

Espectáculos

De L-Gante a María Becerra: los mensajes de los famosos a la Selección argentina tras la derrota ante España en el Mundial 2026

Las figuras siguieron el minuto a minuto y expresaron su orgullo por el equipo de Lionel Scaloni. Argentina no pudo ante España en la...

5 días ago

Espectáculos

Los mensajes de las mujeres de la Selección tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

Después de la caída ante España, las esposas y novias de varios futbolistas compartieron emotivos posteos en las redes sociales para destacar el esfuerzo...

5 días ago

Politica

Bronca de Kicillof por el acercamiento de Milei a los gobernadores: “Eso no es parlamentarismo, es extorsión”

El gobernador cargó contra las conversaciones de Santilli con las provincias para aprobar proyectos clave como la anulación de las PASO y la Ley...

3 días ago