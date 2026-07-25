Video: un leopardo entró a una licorería en la India y atacó a un empleado

En la mañana del lunes ocurrió un feroz ataque en una licorería en Todaraisingh, al norte de India, cuando un leopardo irrumpió en una licorería y atacó a un empleado.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, se puede ver el momento en el que el leopardo entra a la tienda e inmediatamente salta al empleado, lo rasguña y lo muerde en el hombro derecho. El hombre forcejea con el animal hasta que lo suelta; él huye y el leopardo se queda revisando el lugar.

En un momento, el empleado logró alejar al animal del mostrador y este se fue del lugar.

En una entrevista que dio a un medio local, el empleado describió el momento: “De alguna manera, ahuyenté al leopardo y corrí a la salida. Mientras corría, cerré la puerta del local y perdí el conocimiento”.

El leopardo saltó a atacar al empleado. (Foto: CNN)

Según reportes de la zona, antes de llegar a la licorería, el leopardo ya había atacado a dos personas más, una mujer de 40 años y un voluntario forestal que estaba rastrillando una zona de matorrales después de que residentes alertaran sobre la presencia del felino.