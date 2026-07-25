Los incendios avanzan sin control en España y Francia: hay más de 150.000 evacuados y miles de hectáreas arrasadas

Los incendios forestales que afectan a España y Francia continúan fuera de control y obligaron a evacuar a más de 170.000 personas entre ambos países, en medio de una intensa ola de calor, fuertes vientos y condiciones extremas que dificultan el trabajo de los equipos de emergencia.

La situación más delicada en España se concentra en el oeste de la Comunidad de Madrid, donde las autoridades reconocieron este viernes que el incendio atraviesa su fase más crítica.

“El incendio sigue creciendo”, advirtió el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, quien sostuvo que el fuego se encuentra en su “momento álgido” y que está “ya fuera de capacidad de extinción”.

Según explicó el funcionario desde el puesto de mando de las operaciones, la evolución del incendio declarado en la vecina provincia de Ávila tomó una dirección más al norte de la prevista, un cambio que, por el momento, reduce el riesgo de que ambos focos terminen uniéndose y formen un frente de fuego todavía más devastador.

Un hidroavión arroja agua sobre un incendio en Europa, el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Caroline Blumberg)

Horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había calificado el episodio como “el peor incendio de la historia” de la región.

Además, Díaz Ayuso informó que al menos 63.000 personas debieron ser evacuadas o se encontraban confinadas en la región de Madrid.

“Tenemos una situación adversa. El viento, la temperatura y el grado de humedad no nos facilitan la tarea”, afirmó el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, durante una recorrida por el centro de operaciones.

Las llamas afectan especialmente a municipios residenciales rodeados por montes y áreas boscosas, donde la vegetación seca actúa como combustible. En Aldea del Fresno, uno de los pueblos completamente evacuados, el concejal Félix Hernández resumió la magnitud de la emergencia: “Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero nunca uno tan grande como este”.

La investigación sobre el origen de algunos focos también avanza. La Guardia Civil confirmó la detención de una persona y que otra está siendo investigada por su presunta responsabilidad en el incendio registrado en Castilla y León.

En lo que va de 2026, España ya perdió cerca de 130.000 hectáreas por incendios forestales, una cifra que refleja la intensidad de la temporada, aunque todavía inferior a las aproximadamente 393.000 hectáreas quemadas durante todo 2025.

Francia también está bajo una emergencia sin precedentes

La situación tampoco da respiro al otro lado de los Pirineos. En el suroeste de Francia, los incendios forestales obligaron a evacuar a unas 110.000 personas, mientras las llamas ya arrasaron alrededor de 14.000 hectáreas.

La región más comprometida se encuentra en torno a Burdeos, una de las principales ciudades del país y centro de una reconocida zona vitivinícola. Residentes y turistas debieron abandonar la península de Cap Ferret tanto por carretera como en embarcaciones, en plena temporada alta de vacaciones.

Bomberos combaten las llamas en la zona de Le Porge, en Gironda, en Francia (Foto: Reuters)

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, aseguró que las autoridades “harán todo lo posible para proteger” la ciudad de Burdeos y anunció la convocatoria urgente de una célula interministerial de crisis para coordinar la respuesta.

Los departamentos de Gironda y Las Landas concentran los mayores esfuerzos de los equipos de emergencia, mientras miles de personas permanecen alojadas en centros de evacuación.

Entre ellas está Maria Lalanne, una mujer de 90 años que debió abandonar su vivienda durante la noche y llegó a un polideportivo habilitado como refugio sin sus lentes ni su audífono. “No sé cuánto va a durar esto. No sé qué pasó con mi casa”, relató, todavía conmocionada.

Los incendios de este año ya convirtieron a 2026 en el segundo con mayor superficie quemada en la Unión Europea desde que comenzaron los registros satelitales hace dos décadas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Solo en Francia, más de 50.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego desde enero, casi el triple de la superficie afectada durante el mismo período del año pasado.

En este contexto, especialistas del grupo World Weather Attribution difundieron un estudio que concluye que el cambio climático, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas, está intensificando la sequía y favoreciendo la aparición de incendios cada vez más extensos, intensos y difíciles de controlar en buena parte de Europa.