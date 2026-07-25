Con una leve suba, el dólar oficial vuelve a alcanzar el mayor valor del año: se vende a $1520 en el Banco Nación

El dólar oficial subió $10 este viernes 24 de julio y cerró a $1520 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Así, la cotización marcó un nuevo máximo histórico.

El tipo de cambio minorista sumó $20 en lo que va del mes, lo que equivale a un aumento del 1,33%. También aumentó el dólar blue, que alcanzó los $1545.

El dólar mayorista, en tanto, se mantuvo cerca de un 18% por debajo del techo del esquema de bandas, que este viernes se ubicó en $1836,23.

En sintonía con el oficial, las cotizaciones financieras continuaban al alza. El dólar MEP operaba en $1530,67 y el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1599,89.

Con una leve suba, el dólar oficial alcanzó un nuevo récord. (Foto: ilustrativa/AdobeStock)

En paralelo, el riesgo país se ubicó en los 437 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava. De esa forma, se encuentra 35 unidades por encima de su valor mínimo durante la gestión de Javier Milei, cuando el 10 de julio tocó los 402 puntos.

Por otra parte, el jueves, la calificadora internacional Moody’s mejoró la nota de la deuda soberana argentina y cambió la perspectiva del país de estable a positiva, al considerar que disminuyó de manera significativa el riesgo de incumplimiento de los pagos.

En su informe, la agencia sostuvo que la mejora responde al avance de la estabilización macroeconómica, impulsada por el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad en la política económica.

También valoró el ingreso de inversiones, principalmente en los sectores de energía y minería, aunque advirtió que el escenario todavía enfrenta desafíos y riesgos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.