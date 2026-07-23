Video viral: el blooper de Juli Poggio cuando entrevistó en vivo a un nene en La Rural

Julieta Poggio estuvo a cargo de un móvil y salió a hablar con los chicos para preguntarles cómo viven estas vacaciones de invierno. Lo inesperado fue que protagonizó un blooper que no tardó en volverse viral.

Al aire de Rumis (La casa stream), desde La Rural, la influencer salió a conversar, repartió frutillas y se tomó fotos con todos los que la estaban esperando.

Sin embargo, ocurrió algo inesperado cuando entrevistó a un nene. “¿Te gustan los animales?“, quiso saber. A lo que el chico respondió: ”Sí, yo soy de Corrientes”.

Siempre atenta a la moda, Poggio reparó en el vestuario del nene y preguntó: “¿Y este look? ¿Quién te lo armó? ¡Estás hermosa!“. ”Soy varón, me llamo Lautaro”, la corrigió el chico.

Minutos después, Lautaro tuvo su gran momento: apareció en el estudio con su acordeón, contó que se hace llamar “el gringo del chamamé” y, con tan solo 11 años, dejó en claro que tiene un futuro enorme como músico. Incluso, musicalizó la tarde a puro talento.

Julieta Poggio consiguió el trabajo de sus sueños a los 24 años y no pudo contener la emoción: “¡Cuánto manifesté!”

Julieta Poggio confirmó su regreso a la TV con un mensaje cargado de emoción tras ser anunciada como co-host digital de Popstars (Telefe), el trabajo de sus sueños. “AAAAAAAAAAAA”, escribió en sus redes sociales junto al flyer oficial del reality para dejar en claro su alegría.

El anuncio lo realizó el canal a través de sus plataformas oficiales, donde adelantó que la actriz y Sofía “La Reini” Gonet serán la dupla encargada de acompañar cada instancia del certamen. Ambas influencers tendrán un rol clave para acercar el programa a las audiencias jóvenes y digitales.

Minutos después de la confirmación, la ex Gran Hermano compartió una foto en sus historias de Instagram con maquillaje en tonos rosados y una campera de piel fucsia. “Qué felicidad. Cuánto manifesté este trabajo. Qué lindo volver a casa, @telefe”, escribió sobre la imagen. Y anticipó: “No están listos para el contenido y los looks que se vienen”.

Julieta Poggio se emocionó al anunciar que será parte de Popstars (Foto: captura Instagram/poggiojulieta)

Las grabaciones ya comenzaron y las primeras imágenes del set circularon en redes sociales. Una placa con los nombres de “La Reini” y “Juli Poggio” pegada en la puerta del camarín confirmó la presencia de ambas en el equipo.

Como co-hosts digitales, estarán a cargo del contenido exclusivo para las plataformas de streaming: reacciones, entrevistas, debates y material de detrás de escena. La propuesta busca tender un puente entre la televisión tradicional y el público digital, un espacio donde ambas tienen fuerte presencia.

La conducción principal en pantalla estará a cargo de Nico Vázquez, mientras que la producción general es de Gustavo Yankelevich. El jurado lo integran Ángela Torres y Nicki Nicole, con un tercer lugar aún sin confirmar.