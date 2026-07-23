Charlize Theron hizo un comentario sobre el cuerpo de Matt Damon en “La Odisea” y generó revuelo en las redes

La actriz Charlize Theron habló sobre el cuerpo de su compañero de elenco en La Odisea, Matt Damon, y generó un revuelo en las redes.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Theron se refirió al estado físico del protagonista del film de Christopher Nolan e hizo un par de comentarios que muchos miraron con recelo.

Matt Damon y Charlize Theron comparten varias escenas juntos en La Odisea. El personaje de la actriz es Calipso, muy revelante en el devenir de la historia original, algo en lo que también hizo foco el realizador en la película.

Qué dijo Charlize Theron sobre Matt Damon

Durante la charla, la periodista que la entrevistó le comentó acerca del estado físico de Damon que entrenó durante mucho tiempo para lucir así. “Hice esta película con él… Lo vi sin todo ese traje. Es raro esto, pero lo estoy mirando de una manera extraña. Estoy mirando su trasero”, dijo, en un tono de broma.

Luego, Theron se arrepintió de sus palabras: “No debería haber hecho eso. Simplemente está mal”.

Más tarde, la figura de Mad Max recalcó lo “increíblemente bien” que está Damon, que con 55 años tiene un cuerpo muy trabajado.

Charlize Theron mostró su faceta más audaz en plena promoción de “La Odisea”. (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

Los comentarios de Theron alcanzaron de manera muy rápida las redes ya que muchos la cuestionaron por hablar así de Damon cuando el actor está casado hace más de 20 años con la argentina Luciana Barroso. Juntos, tienen tres hijas: Isabella, de 20 años, Gia, de 17, y Stella, de 15.

No es la primera vez que Theron y Damon trabajan juntos. En 2000 formaron parte del elenco principal de Leyendas de vida, un film en el que también participó Will Smith.

En una charla con el programa televisivo Today habló sobre el reencuentro que tuvo en el set con Damon. “Hicimos la primera toma y pensé, ‘Dios mío, hicimos esto cuando éramos bebés y ahora acá estamos como dos personas mayores’”, lanzó.

Theron dijo que Damon “es una de sus personas favoritas” y que es raro, en la industria, “revivir la misma experiencia 30 años después con alguien tan genial y maravilloso”.

Charlize Theron, Matt Damon y el resto del elenco de “La Odisea”. (Foto: AP/Scott A Garfitt/Invision)

“Es una gran persona. Es un placer estar con él, y todos estamos muy contentos por él de que haya tenido esta oportunidad. No podría haber sido mejor”, había comentado.

Matt Damon es Odiseo -en muchas de las traducciones originales fue Ulises-, el gran héroe de la majestuosa película La Odisea, filmada con enorme cabeza cinéfila por Christopher Nolan.

El film es uno de los más caros de la historia de Hollywood y costó cerca de 300 millones de dólares. Su enorme presupuesto, sin embargo, se recuperó muy rápido: en su primera semana de estreno, a nivel global, ya recaudó esa cantidad de dinero y promete romper varios récords.