Vargas impulsó la llegada de “Malvinas, Nuestra Historia Viva” a la Bienal para fortalecer la memoria y el compromiso con la soberanía

El diputado provincial Samuel Vargas encabezó la presentación del proyecto “Malvinas, Nuestra Historia Viva” en el stand del Poder Legislativo del Chaco, en el marco de la Bienal Internacional de Esculturas, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la preservación de la memoria colectiva sobre la Gesta de Malvinas.

La propuesta, creada por los productores Romina Sánchez y Fabián Villagra e impulsada por el legislador para su reconocimiento en la Cámara de Diputados, invita a niños, jóvenes y adultos a escribir una carta destinada a los excombatientes de Malvinas. Las cartas serán depositadas en una urna que permanecerá en el stand del Poder Legislativo hasta el domingo inclusive y serán entregadas a los veteranos durante 2027.

Durante el acto participaron los excombatientes Oscar René Sánchez, Fredy Sánchez, Genaro Bordón y Daniel Castillo, quienes transmitieron un emotivo mensaje a las nuevas generaciones. “Nosotros ya nos estamos yendo; ahora serán los chicos quienes continúen malvinizando la causa”, expresaron, destacando además el rol de los hijos de los veteranos como continuadores de ese legado.

En su intervención, Vargas sostuvo que la causa Malvinas debe estar presente en los grandes acontecimientos culturales y sociales de la provincia, porque representa un símbolo de unidad nacional, identidad y soberanía.

“Malvinas es una causa permanente del pueblo argentino. Por eso era fundamental que este proyecto estuviera presente en un evento internacional como la Bienal. Cada carta que los chicos escriban es un compromiso con la memoria, con nuestros héroes y con la defensa de nuestra soberanía”, afirmó el legislador.

Asimismo, recordó la presencia de la bandera de Malvinas durante el Mundial de Fútbol 2026 como una expresión del sentimiento del pueblo argentino. “Fue un mensaje al mundo de que la Argentina no baja los brazos y continúa sosteniendo, por la vía diplomática y pacífica, el legítimo reclamo sobre nuestras islas. Estas acciones fortalecen ese camino y permiten que las nuevas generaciones abracen la causa Malvinas con orgullo y convicción”.

Acompañaron la actividad la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado, junto a los diputados provinciales Edgardo Gabriel “Tati” Reguera, Maida With, Laura Faviana Bisonni y Carlos Salom, quienes respaldaron la iniciativa y destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la memoria y el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas