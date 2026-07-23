Mauro Icardi reapareció en redes sociales, después de que Nora Colosimo revelara que él lloraba porque la China Suárez tenía olor.

La mamá de Wanda Nara aseguró que tiene material muy polémico en su poder, pero que por respeto al jugador no va a exponerlo. “Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella. Sé lo que piensa”, dijo al aire de El ejército de la mañana (Bondi).

A raíz de esto, el fubtolista decidió romper el silencio con una foto donde se lo puede ver junto a su novia en un avión. “El amor de mi vida”, escribió arrobando a la actriz con un emoji de corazón atravesado por una flecha.

La respuesta de Mauro Icardi luego de que Nora Colosimo revelara que él lloraba porque la China Suárez tenía olor (Foto: Captura Instagram /mauroicardi)

De esta manera dejó en claro que lo suyo con la artista no es un negocio sino una relación amorosa de verdad.

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi no tiene la culpa de haberle sido infiel a Wanda Nara con la China Suárez: el motivo

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi no tiene la culpa de haberle sido infiel a Wanda Nara con la China Suárez.

Este miércoles, la mamá de la conductora conversó con El ejército de LAM (América) sobre todos los temas, pero algunas de sus declaraciones dieron qué hablar.

“Qué lindo sería verlos un día a todos en dulce montón, ¿crees que eso va a ser posible? Que un día vamos a cubrir una merienda de Mauro, la China, Wanda, Maxi, Migueles“, preguntó Santiago Riva Roy.

“A esa mujer a mí no me la nombres ni hoy ni mañana ni nunca”, lanzó Nora indignada. Y retrucó: “Porque esa mujer es la que detonó a esta familia. Para mí es mala palabra”.

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi no tiene la culpa de haberle sido infiel a Wanda Nara con la China Suárez: el motivo (Foto: Instagram /nora_colosimo /sangrejaponesa)

En el estudio todos hicieron hincapié que quien fue infiel fue Icardi, pero la mamá de Wanda negó: “No, él no tiene nada que ver para mí. Ella es mala palabra y no voy a perder tiempo en ella”.

Ante la insistencia de todos en el piso en que él le debía fidelidad a su esposa, Colosimo cuestionó: “De 100 hombres, 99 son infieles. Una cosa es una cosa chiquita y otra cosa es esto… Todos saben los antecedentes de ella”.

“Él mismo dijo que ella tenía olor. ¿Ahora no tiene más olor? O sea, la está usando para lastimar a Wanda. Y bueno, algún día se va a ver”, opinó. Y sumó: “Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto. Para mí la está usando y ella lo usa a él porque aprovecha la economía. Es un negocio de ellos”.