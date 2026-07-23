Jorgelina Cardoso habló sobre la campaña de los famosos en contra de la Argentina: “Debe haber más”

En la última semana, desde que la Selección argentina perdió la final del Mundial 2026 contra España, los discursos de odio hacia el país se multiplicaron en las redes sociales. La escalada de estos comentarios fue tal que hasta el actor Samuel L. Jackson aseguro que “Argentina es el país más racista del mundo” y famosos como Rosalía, Niall Horan y Mia Khalifa compartieron publicaciones en contra de la Argentina.

Tras esa polémica, quien decidió romper el silencio fue Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, quien fue campeón del mundo en Qatar 2022.

La mujer del crack de Rosario Central comentó un video de una creadora de contenido que hizo una lista de los famosos que se pronunciaron en contra del país. Fiel a su estilo picante, Jorgelina no se quedó callada. “¡¡Qué buena alumna!! Debe haber más…“, escribió, haciendo referencia a la famosa lista en la que ella tiene anotados a los periodistas que alguna vez criticaron a su marido.

Jorgelina Cardoso salió al cruce de quienes critican a la Argentina (Foto: captura Instagram)

Para cerrar, Cardoso sumó: “Tarea para la próxima”.

El polémico gesto por el que acusan a Pedro Pascal de sumarse a una campaña contra la Argentina

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza deportiva, sino que también desató una fuerte polémica en redes sociales. En las últimas horas, el actor chileno Pedro Pascal quedó en el ojo de la tormenta luego de que usuarios advirtieran que le dio “me gusta” a una publicación de Instagram que se burlaba de la caída del equipo argentino y lo acusaba de racismo.

El protagonista de éxitos como The Last of Us y The Mandalorian fue rápidamente detectado por seguidores argentinos, que viralizaron la captura de pantalla del “like” y expresaron su decepción. Muchos recordaron el vínculo que el artista manifestó en varias oportunidades con el país y lamentaron su actitud.

El like de Pedro Pascal que desató la polémica (Foto: captura Instagram)

La publicación en cuestión, de la cuenta @blakelythornton, mostraba a un grupo de personas bailando junto al texto: “Gente negra viendo perder a Argentina”, en referencia a las acusaciones de racismo que circularon durante el Mundial contra la sociedad argentina. Ese tipo de mensajes se multiplicó durante el torneo y se intensificó tras la consagración de España.

El “me gusta” de Pascal fue interpretado por muchos como un respaldo a esa narrativa, lo que generó malestar. “Una lástima que, siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o cómo vivimos como argentinos, elijas colgarte del odio”, escribió una usuaria. Otros expresaron su sorpresa y tristeza. “Si de alguien no me lo esperaba era de vos, me duele porque yo era re fan tuya”, comentó otra seguidora.

Pedro Pascal demostró su apoyo a la Selección española (Foto: captura Instagram/pascalipunk)

Además, Pascal compartió en sus historias una foto de la Selección española festejando el título.