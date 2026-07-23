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La reacción de Antonela Roccuzzo a la campaña en contra de la Argentina

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La esposa de Lionel Messi compartió un mensaje en redes en medio de la ola de críticas internacionales y mostró su orgullo por el país.

Pocos días después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026Antonela Roccuzzo decidió romper el silencio y sumarse al debate por la campaña en contra de la Argentina que se desató durante y después del torneo. Tras regresar a Rosario desde Miami para estar con su familia, la esposa de Lionel Messi eligió responder a las críticas con un gesto público en sus redes sociales.

El mensaje de la influencer apareció en su cuenta de Instagram, donde reposteó una publicación de Connie Ansaldi que decía: “Orgullosa de ser ARGENTINA”. La imagen, que rápidamente se viralizó, sumaba la frase: “Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado”.

La reacción de la mamá de Thiago, Mateo y Ciro fue acompañada por un “Me gusta” y el apoyo de otras figuras como Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández), Bizarrap y Eva De Dominici, además de más de 212 mil usuarios. En los comentarios, personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela también expresaron su respaldo a la Argentina.

El repost de Antonela Roccuzzo en contra de la campaña anti-Argentina (Foto: captura Instagram/connieansaldi)
El repost de Antonela Roccuzzo en contra de la campaña anti-Argentina (Foto: captura Instagram/connieansaldi)

El origen de la campaña anti-Argentina tras la final del Mundial

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 no solo generó dolor deportivo, sino que desató una inusual hostilidad mediática y digital contra la Argentina. Lo que comenzó como un análisis futbolístico se transformó en una campaña de desprestigio, con figuras del espectáculo y el periodismo internacional apuntando contra la idiosincrasia nacional.

Entre los más duros, el actor Samuel L. Jackson calificó a la Argentina como el “país más racista del mundo” en Instagram, mientras que Pedro Pascal se burló abiertamente del equipo. La actriz Mia Khalifa también se sumó a las críticas, tildando a la Selección de “sucia” y asegurando que prefería “una potencia colonial” antes que a los jugadores argentinos.

La foto que compartió Samuel L. Jackson con un polémico mensaje contra la Argentina. (Foto: Instagram/samuelljackson)
La foto que compartió Samuel L. Jackson con un polémico mensaje contra la Argentina. (Foto: Instagram/samuelljackson)

El escritor Arturo Pérez-Reverte utilizó la red social X para afirmar que la Selección representó “la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad”. El conflicto se amplificó en redes con el caso de Niall Horan, quien debió pedir disculpas tras avalar una publicación que cuestionaba la soberanía argentina sobre las Malvinas.

La ola de críticas no se limitó a celebridades. Periodistas como Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, y medios internacionales como The Telegraph se sumaron a la narrativa crítica, enfocándose en la actitud de los jugadores argentinos. Incluso la cantante Rosalía se vio envuelta en la polémica y terminó pidiendo disculpas tras una controversia en TikTok, aclarando que su interacción fue un error involuntario.

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