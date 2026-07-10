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Multitudinaria marcha del movimiento obrero contra el ajuste de Milei y Zdero: “Basta de entrega”

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La Plaza 25 de Mayo de Resistencia fue testigo de una movilización contundente. Sanidad, Camioneros, SITECH, FATUN, ambas CTA y decenas de organizaciones gremiales se unieron para hacer frente a los gobiernos de Leandro Zdero y Javier Milei por avasallar los derechos de la clase trabajadora. La jornada también estuvo marcada por un profundo espíritu solidario. A través de una colecta de alimentos no perecederos, organizaciones sindicales y trabajadores realizaron su aporte para acompañar a las comunidades originarias del norte chaqueño.“La unidad de los trabajadores es la única garantía para defender la provincia y el futuro de nuestras familias”, sostuvieron.

En previa de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la CGT del Chaco, las dos CTA, el arco gremial docente y otras entidades sindicales protagonizaron una multitudinaria movilización en Resistencia y en distintos puntos de la provincia para hacer visible el reclamo de miles de trabajadores y trabajadoras frente al avance de políticas que afectan derechos conquistados y debilitan los organismos encargados de garantizar su cumplimiento.

“La defensa del trabajo, la producción y la dignidad de nuestro pueblo continúa siendo una bandera irrenunciable”, aseguró el secretario general de la CGT Chaco, Adrián Bellomi.

La jornada también estuvo marcada por un profundo espíritu solidario. A través de una colecta de alimentos no perecederos, organizaciones sindicales y trabajadores realizaron su aporte para acompañar a las comunidades originarias del norte chaqueño, demostrando que, aun en tiempos difíciles, la solidaridad sigue siendo uno de los valores más fuertes de nuestro movimiento.

“Con unidad, organización y compromiso, el movimiento obrero chaqueño seguirá levantando la voz en defensa de los derechos laborales y acompañando a los sectores que más lo necesitan, convencido de que el camino para construir una provincia más justa es siempre el de la participación colectiva y la solidaridad”, señalaron desde la CGT del Chaco.

Durante la marcha, el movimiento obrero organizado del Chaco interpeló directamente al gobierno de Leandro Zdero: “No podemos tolerar el desconocimiento sistemático de las paritarias ni mirar hacia un costado mientras se vacía la Dirección Provincial del Trabajo, dejando indefensos a miles de chaqueños frente al atropello patronal”. Detrás de cada bandera de UPCN, SADOP, SITECH y las CTA que recorrió la plaza, hay familias que sufren el sobreendeudamiento y la pérdida del poder adquisitivo.

De la multitudinaria marcha también participaron el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH), la UPCP, los sindicatos del arco gremial docente UTrE CTERA, ATECh, el gremio de Gastronómicos, de Empleados de Estaciones de Servicio, la UOCRA, APTASCh, trabajadores municipales, entre otros.

“Y no miramos solo nuestro bolsillo: exigimos atención inmediata para las comunidades del Impenetrable ante el abandono frente a enfermedades evitables. La solidaridad es la base de nuestra lucha”, subrayaron los organizadores.

“No marchamos por marchar”, advirtieron y exigieron por el cese de la intervención y el desmantelamiento de la Dirección Provincial del Trabajo. “Un Estado que desarma sus controles es un Estado cómplice”, denunciaron.

También reclamaron por la restitución inmediata de las paritarias y la negociación colectiva, rechazaron el Súper RIGI y exhortaron a defender la soberanía sobre la Hidrovía.

“La unidad de los trabajadores es la única garantía para defender la provincia y el futuro de nuestras familias”, concluyeron.

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